Bélgica compra 8 vehículos lanzapuentes Leguan y 17 pasarelas de 26 metros a KNDS por 80 millones

Archivo - Un lanzapuentes Leguan de KNDS - KNDS - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Bélgica ha adjudicado a la compañía franco-alemana KNDS un contrato para adquirir 8 vehículos lanzapuentes tipo Leguan y también 17 pasarelas Leguan de 26 metros de longitud, según ha informado la empresa en un comunicado.

El sistema lanzapuentes Leguan es capaz de tender y recuperar de forma automática pasarelas de 26 o 14 metros de clases de carga MLC 80 y MLC 100 --la clasificación que utiliza la OTAN en función del peso que soportan-- desde una cabina protegida.

"El sistema Leguan en plataformas sobre orugas y ruedas ya está en uso y está siendo adquirido por 22 ejércitos en todo el mundo", ha añadido KNDS, que también ha subrayado que en la adjudicación de este contrato en Bélgica se ha impuesto a "varios competidores".