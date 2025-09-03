El beneficio de Cevasa baja un 16,6% hasta junio pese al repunte del alquiler y la mayor ocupación

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A. (Cevasa) ha cerrado el primer semestre de 2025 con un beneficio neto de 10,19 millones de euros, lo que supone una caída del 16,6% respecto a los 12,22 millones obtenidos en el mismo periodo de 2024, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este descenso se ha producido a pesar de que la compañía ha incrementado un 13,35% sus rentas de alquiler, hasta los 11,48 millones de euros, impulsada por la incorporación de nuevos activos, especialmente un edificio residencial en Santa Coloma de Gramenet que explica parte del aumento. Sin la aportación de este activo, el crecimiento del alquiler habría sido del 6,28%.

En cuanto a la ocupación, Cevasa ha mantenido elevados porcentajes en el segmento residencial, con un 99,49% de media, y ha mejorado sustancialmente las cifras en oficinas (95,6%) y locales comerciales (88,07%), aumentando más de cinco puntos la ocupación de los locales frente al año anterior.

El resultado antes de impuestos alcanzó los 12,66 millones de euros, un 19,4% menos que el primer semestre de 2024. La compañía atribuye el retroceso, fundamentalmente, al menor resultado por variaciones de valor de la cartera inmobiliaria, que aportó 4,69 millones frente a los 9,23 millones del ejercicio anterior, en un entorno marcado por cambios en las tasas de descuento y la menor actividad inversora.

La venta de promociones inmobiliarias ha mejorado, aportando alrededor de un millón de euros al resultado antes de impuestos, frente a los apenas 9.000 euros negativos registrados en 2024.

Además, Cevasa ha iniciado nuevos proyectos, destacando su participación en la sociedad Medilitia, con inversiones en protección oficial para el colectivo médico de Barcelona, y el avance del proyecto Habitatge Metròpolis Barcelona para promover 4.500 viviendas protegidas.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 9,58 millones de euros, frente a los 7,68 millones del primer semestre del año anterior, y la empresa continúa mostrando una sólida posición con elevados niveles de ocupación y rentabilidad en su cartera de alquiler.

En la junta de accionistas del 18 de junio se aprobó el pago de un dividendo de 0,23 euros brutos por acción, que se hizo efectivo el pasado 3 de julio y supera la retribución del ejercicio anterior.