El beneficio de las empresas no financieras modera su impulso en 2025 y crece un 0,4%, según Banco de España

Archivo - Cúpula de la sede del Banco de España el día que ha publicado su informe anual, a 13 de mayo de 2021, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las empresas no financieras registraron un incremento del 0,4% en su resultado ordinario neto en el ejercicio 2025, frente al aumento del 6% del año anterior, debido al impacto de las compañías de energía y refino de petróleo, según la estadística publicada este martes por el Banco de España.

Al excluir los sectores de energía y del refino de petróleo, el resultado ordinario neto creció un 2,7% en 2025, frente al 15,9% de 2024, lo que refleja una notable desaceleración.

Además, la cifra neta de negocios de las compañías aumentó un 3,4% entre enero y diciembre de 2025, frente al descenso del 1,5% registrado en el ejercicio precedente.

Casi todas las ramas de actividad registraron tasas positivas, excepto la industria, cuya facturación cayó un 1% por la fuerte contracción del subsector del refino de petróleo, que descendió un 10,4% debido a la bajada de la cotización del crudo y de los productos derivados en comparación con el año anterior.

La actividad productiva de las empresas incluidas en la muestra trimestral de la Central de Balances del Banco de España (CBT), medida a través del Valor Añadido Bruto (VAB), registró un aumento del 1,7% en 2025, frente al 4,3% del año anterior, lo que refleja una desaceleración del crecimiento.

Al excluir los sectores de energía y refino, cuyo peso en la muestra de la Central de Balances del Banco de España es elevado, la ralentización del crecimiento sería menor: el VAB habría aumentado un 4,8% en 2025, frente al 6,9% de 2024. El análisis de la referencia reponderada del VAB ofrece resultados similares, con un avance del 4,4%, una vez corregido el sesgo derivado del peso de estos sectores.

En comparación con el promedio histórico de la serie, el dato de 2025 se mantiene por encima de la media, tanto para el conjunto de la muestra como para la que excluye las ramas de energía y refino.

LA RATIO DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO SE SITUÓ EN EL 6,5% EN 2025

La rentabilidad del activo se situó en el 6,5% en 2025, frente al 7,2% de 2024, con descensos en todos los sectores salvo en Comercio y hostelería, cuya rentabilidad aumentó del 11,9% al 14,8%.

En energía, la ratio bajó del 10,7% al 9,3%, mientras que en la industria disminuyó del 7,5% al 5,7%, afectada por el retroceso del refino de petróleo, que cayó del 7,5% al 3,3%. El sector de información y comunicaciones registró un leve descenso, del 14,3% al 14,2%, y el de Resto de actividades, del 5,3% al 4,6%.

Según el Banco de España, la ratio de 2025 se encuentra en torno a su promedio histórico (2007-2024), con los sectores de energía y comercio y hostelería por encima de la media y Información y comunicaciones manteniendo un crecimiento a doble dígito, aunque algo más moderado.

PIDE ANALIZAR LA DISPERSIÓN EMPRESARIAL

El Banco de España ha indicado de que los resultados agregados no reflejan la dispersión en el comportamiento empresarial, por lo que considera conveniente complementar el análisis con una visión de la distribución de resultados entre las compañías con mejor y peor evolución.

En el cuarto trimestre de 2025, la muestra de la Central de Balances (CBT) presenta un balance favorable, ya que el 65,3% de las empresas registró aumentos en la cifra neta de negocios y el 55,3% mejoró su resultado ordinario neto. En cambio, la rentabilidad ordinaria del activo mostró un reparto más equilibrado, con un 48,3% de empresas al alza y un 51,2% a la baja.