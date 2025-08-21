BigMat alquila un centro logístico a GLP de más de 22.300 m2 en Getafe (Madrid)

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

BigMat, grupo de distribución en el mercado de la construcción y la reforma, ha alquilado la instalación logística G-Park Getafe de 22.328 metros cuadrados en Madrid a GLP, empresa operadora de activos logísticos que ahora forma parte de Ares Management Real Estate.

El inmueble, situado en la calle Hipatia 4 de Getafe y con fachada directa a la A-4, se levanta sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados, según ha informado Cushman & Wakefield, firma que ha actuado como único asesor en el proceso de alquiler.

El activo también ofrece 26 muelles de carga y descarga, patios de maniobra, una altura máxima de almacenamiento de 12,2 metros, iluminación LED, un sistema PCI de riesgo medio con rociadores y plazas de aparcamiento.

Asimismo, es la primera nave logística de GLP en España que cuenta con la certificación Breeam en el nivel 'Excepcional', lo que aporta credenciales de sostenibilidad y eficiencia energética.

El hito culmina un proceso completo en el que Cushman & Wakefield ha colaborado con GLP, y que empezó en 2022 con la venta de los terrenos a GLP tras la desinversión de una nave antigua y obsoleta que anteriormente había apoyado las operaciones de Torraspapel.

Cushman & Wakefield identificó y gestionó una nueva ubicación para Torraspapel en Valdemoro (Madrid) a través de un proyecto llave en mano, y GLP pudo utilizar el suelo de la nave anterior y construir el G-Park Getafe actual.

"Este proyecto representa un caso de éxito integral en el ciclo inmobiliario: desinversión, transformación del suelo, desarrollo de un activo prime y arrendamiento a un operador de primer nivel", ha afirmado el director de Industrial y Logística en España de Cushman & Wakefield, Pere Morcillo.