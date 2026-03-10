Bimba y Lola incrementa un 7% su facturación al cierre de su ejercicio fiscal, hasta más de 250 millones

Archivo - Varias personas pasan al lado de la puerta de una de las tiendas físicas de la marca Bimba y Lola ubicada en la calle Serrano de la capital. En Madrid, (España), a 18 de agosto de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bimba y Lola cerró su año fiscal 2025-2026 (marzo 2025-febrero 2026) con una facturación total de algo más de 250 millones de euros, lo que supone un 7% más que en el ejercicio precedente.

Según las cifras presentadas este martes por la compañía gallega, la evolución del negocio fue positiva tanto en el mercado nacional como a nivel internacional, representando la aportación exterior un 42% de los ingresos globales del grupo.

La firma ha destacado el crecimiento del canal digital, registrando un aumento de ingresos de doble dígito (+12%) sobre el ejercicio pasado.

EL 22% DE LAS VENTAS SON 'ONLINE'

Como resultado, las ventas 'online' representaron el 22% del total, tras llevar su tienda digital a "prácticamente todos los países del mundo y reforzar la presencia de la marca en 'marketplaces' de moda de países clave para su expansión". En cuanto a la red de tiendas, la firma ha señalado que esta se amplió hasta los 321 puntos de venta, la mitad de ellos fuera de España, en 34 países de Europa, América y Asia.

Su facturación creció gracias "principalmente al buen desarrollo de las ventas comparables en todos los mercados". El consejero delegado, Jose Manuel Martínez, ha reivindicado que el año del 20 aniversario de la multinacional se ha completado de manera "muy positiva".

"Además de la buena evolución de nuestras ventas, Bimba y Lola ha seguido dando pasos importantes para el desarrollo global de la marca, abriendo nuevos mercados y canales, reforzando nuestra estructura y consejo de administración, y optimizando las operaciones de nuestro centro logístico y de la nueva sede en su primer año", ha añadido.

No obstante, el ejecutivo ha declarado que son "conscientes de los grandes retos que aún tienen por delante, pero también del potencial de la marca y de sus equipos para seguir creciendo en un entorno especialmente complejo".