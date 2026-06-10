Bimba y Lola multiplica por cinco su beneficio en 2025 tras elevar un 7% sus ventas

Archivo - Bimba y Lola en París - BIMBA Y LOLA - Archivo

VIGO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda Bimba y Lola registró un beneficio neto de 8 millones de euros en su año fiscal 2025, completado el pasado 28 de febrero, lo que supone multiplicar por cinco su resultado frente a los 1,5 millones ganados en 2024, según datos publicados este miércoles por la empresa.

Este incremento se produjo tras alcanzar una cifra de negocio de 250 millones, un 7% más que en el ejercicio anterior, lo que le ha permitido al grupo contabilizar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de algo más de 32 millones de euros, casi un 68% más.

"Este salto se logró gracias al excelente desarrollo de las ventas comparables en todos los mercados y canales de la marca: tanto en su red de 321 tiendas y franquicias presentes en 34 países de todo el mundo, como en las distintas plataformas digitales que representan el 22% de la facturación global", ha indicado Bimba y Lola en un comunicado.

En concreto, el beneficio neto creció en 6,5 millones frente al año anterior, siendo "una mejora más moderada que la del Ebitda (que subió casi 13 millones) debido fundamentalmente al gran esfuerzo inversor realizado por el grupo entre los años 2018 y 2024".

"Las inversiones realizadas en la expansión internacional, la modernización de la red de tiendas, la automatización de la logística, la dotación de sistemas, y la construcción de una nueva sede son elementos clave para la estrategia a medio y largo plazo de la marca, si bien conllevan un mayor nivel de amortizaciones y un mayor coste de financiación a corto plazo", añade la firma.

Al respecto, el consejero delegado de Bimba y Lola, José Manuel Martínez, ha celebrado el "positivo" año para la empresa. "La buena evolución de nuestras ventas comparables en todos los mercados nos hace sentir un cariño creciente por la marca y nos anima a continuar mejorando", ha reivindicado.

"Además, valoramos también mucho el continuo refuerzo de nuestros equipos y nuestros medios para poder seguir construyendo Bimba y Lola como una marca española con alcance global. Cumplidos ahora nuestros primeros 20 años, seguimos entusiasmados con esta aventura", ha sentenciado.