BioMarin comprará el laboratorio especializado en enfermedades raras Amicus por 4.097 millones de euros

Archivo - Imagen de recurso de farmacia y medicamentos. - I-VIEWFINDER / RAPISAN SWANGPHON JOHN/MICOF

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

BioMarin Pharmaceutical ha anunciado este viernes la compra de Amicus Therapeutics, laboratorio especializado en enfermedades raras, como el síndrome de Fabry o Pompe, por unos 4.800 millones de dólares (4.097 millones de euros).

Según se desprende de la nota de prensa, BioMarin financiará la operación exclusivamente con efectivo después de que los consejos de administración de ambas compañías la hayan aprobado. Se espera que se complete en el segundo trimestre de 2026.

"Se espera que esta transacción acelere el crecimiento de los ingresos de BioMarin y fortalezca nuestras perspectivas financieras, aportando un gran valor para pacientes, empleados y accionistas", ha afirmado el presidente y consejero delegado de BioMarin, Alexander Hardy.

"Gracias al compromiso inquebrantable de BioMarin con los pacientes, junto a sus mayores recursos y escala, los medicamentos de Amicus llegarán a más personas por todo el mundo y más rápidamente", ha indicado, por su parte, el presidente y CEO de Amicus, Bradley Campbell.