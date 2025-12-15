Biorig amplia su apuesta por el biometano a Polonia e invertirá 350 millones en el país en 20 plantas

Planta biometano - BIORIG

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Biorig, la división de gases renovables de Solarig, amplia sus actividades en el sector del biometano en Europa a Polonia, donde prevé invertir unos 350 millones de euros en el país para operar 20 plantas, informó la compañía.

En concreto, el conjunto de las plantas alcanzará una generación de cerca de 1 teravatio hora (TWh) anual, equivalente al consumo de 400.000 hogares polacos, con la primera instalación iniciando su actividad antes de 2030.

La compañía indicó que buscará la adquisición de proyectos 'brownfield' en estado avanzado de tramitación por parte de desarrolladores locales que compartan su visión técnica y medioambiental, además de promover desarrollos 'greenfield' de nuevas instalaciones, convirtiendo a Biorig en uno de los principales productores de biometano en el país con esa cartera de 20 instalaciones ubicadas en diversas regiones con gran potencial agroganadero, como Pomerania Occidental, Baja Silesia, Gran Polonia, Alta Silesia, Lublin, Mazovia y Podlasie.

Con su desembarcó en Polonia, Biorig se refuerza como uno de los principales desarrolladores de plantas para la producción de biometano a través de residuos agroganaderos (purines, estiércol y paja) en Europa, con más de 60 instalaciones en desarrollo en este país, España e Italia. En total, esta cartera generará alrededor de cinco TWh/año de energía renovable.

El director general de Biorig, Manuel Alonso, afirmó que Polonia representa "una oportunidad estratégica" para la empresa "por el gran potencial de su mercado y la relevancia del sector agrícola y ganadero en el país".

"El momento es ahora, gracias al impulso regulatorio que estimula la instalación de plantas de biometano como infraestructuras energéticas esenciales en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, y en la optimización en la gestión de los residuos agroganaderos para su conversión en biofertilizantes. Estos fundamentos sólidos son clave para posicionarnos como un líder internacional en el mercado del biometano, lo que nos permitirá contribuir al desarrollo del sector en Polonia, con un modelo probado en España e Italia que conseguirá adaptarse al contexto local", dijo.

Polonia representa un mercado estratégico por su elevado potencial técnico, superior a los 8 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de biometano (cerca de 80 TWh/año) mediante digestión anaerobia, derivado de la gran relevancia de su sector agrícola y ganadero. El desarrollo de este vector energético en el país representa una oportunidad para sustituir al gas natural importado y avanzar hacia un mix energético más sostenible.