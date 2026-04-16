Las bodegas piden reforzar la conexión con el consumidor ante un contexto regulatorio y de mercado "exigente". - FEV

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española del Vino (FEV) ha solicitado la "necesidad" de que el sector vitivinícola español refuerce su capacidad para crear valor y conectar con el consumidor, en un momento de "incertidumbre normativa" e "inestabilidad" de los mercados internacionales, según ha informado este jueves en un comunicado.

La Asamblea General 2026 ha sido el punto de encuentro donde expertos del ámbito vitivinícola han puesto en común sus propuestas para trabajar en el futuro del vino español.

En este marco, el presidente de la FEV, Pedro Ferrer, ha destacado la capacidad del sector para "adaptarse, innovar y seguir enamorando a los consumidores" al tiempo que aporta "valor económico, social y territorial a España".

Asimismo, Ferrer ha insistido en que el futuro del vino español debe "crecer en valor más que en volumen", por eso, apuesta por la mejora de la imagen, la apertura y desarrollo de mercados y unas políticas públicas que defiendan al sector y apoyen la creación de valor.

Durante su intervención, el presidente de la FEV ha puesto el foco en la 'Política Agraria Común' posterior a 2027, subrayando que debe seguir contando con un ámbito vitivinícola específico y obligatorio, así como con "instrumentos eficaces" que apoyen la promoción en terceros países, inversiones estratégicas, enoturismo y lucha contra el cambio climático.

En este sentido, ha reivindicado el papel de la colaboración público-privada junto con el diálogo constante con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas, insistiendo en que el sector necesita "aliados firmes" en las instituciones parta afrontar "con garantías" los retos actuales y futuros.

En el acto ha participado también el director general de Alimentación, José Miguel Herrero, el cual ha subrayado que España es una "potencia vitivinícola" y ha puesto en valor el 'Plan Internacional de la Gastronomía Española', reivindicando la relación "esencial" entre el vino con la gastronomía y el turismo.

Además, Herrero ha agradecido a la FEV el "importante papel" que ha tenido en las reuniones preparatorias del acuerdo interinstitucional alcanzado en el marco del paquete legislativo europeo del vino.

Por último, el director general de Alimentación ha animado a aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen los recientes acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países para avanzar tanto en la expansión comercial como en la conexión con el consumidor.

RECONOCIMIENTOS FEV 2026

En esta edición, la FEV ha destacado al ex secretario general del Ministerio de Agricultura y actual representante adjunto de España ante la FAO, Fernando Miranda, por su "estrecha" colaboración institucional y su apoyo constante al sector.

También la federación ha reconocido la labor como "referente internacional" y embajadora del vino español en los principales mercados exteriores de la periodista y escritora Sarah Jane Evans.

Y, por último, ha premiado a la Fundación Dieta Mediterránea, por su contribución a la puesta en valor de uno de los modelos culturales y alimentarios más reconocidos a nivel internacional y en cuya pirámide el vino ocupa un lugar propio.