Bondalti rebaja la condición de aceptación mínima de la OPA voluntaria sobre Ercros

Archivo - El presidente de Bondalti, Joao de Mello - BONDALTI - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bondalti Ibérica, filial del grupo portugués Bondalti, ha decidido rebajar la condición mínima de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria lanzada sobre Ercros, lo que implica "un trato más favorable para sus destinatarios", según ha informado la firma lusa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la condición de aceptación mínima consistía inicialmente en la aceptación de la OPA por parte de, al menos, 68,57 millones de acciones representativas del 75% del capital con derecho a voto de Ercros.

Con esta rebaja, la condición queda "minorada" de manera que solo será necesario que sea aceptada por un número de acciones que permitan al oferente adquirir, al menos, más de la mitad de los derechos de voto efectivos del grupo químico al término del plazo de aceptación de la OPA.

Con el capital actual de Ercros, la nueva condición se cumpliría si la oferta es aceptada por al menos 45,7 millones de acciones.

Bondalti Ibérica tiene previsto conservar el domicilio social y la dirección operativa de Ercros en Barcelona y contempla excluirla de cotización en caso de que prospere su OPA sobre el grupo químico español. El periodo de aceptación de la operación arrancará previsiblemente en enero, según han señalado a Europa Press distintas fuentes del mercado.

La decisión de mantener la sede en la capital catalana obedece al vínculo con el tejido industrial de la zona, donde se concentran las principales instalaciones fabriles de Ercros y el núcleo estratégico del negocio ibérico del sector químico.

La propuesta de la firma lusa valora a la compañía catalana en alrededor de 320 millones de euros, con un precio de 3,505 euros por título, de acuerdo con las condiciones económicas planteadas.

Bondalti es un grupo industrial portugués con presencia estable en España desde hace más de dos décadas y cuenta con el respaldo financiero del grupo familiar Grupo José de Mello, que atesora un legado histórico superior a 120 años.