Brasil concentró el 40% de las compras de pasajes aéreos hacia Sudamérica en el primer trimestre de 2026

Archivo - Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). - KAZUO OKUBO/EMBRATUR - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Brasil figura como el destino final del 40% de todos los billetes adquiridos en el extranjero con fines turísticos en Sudamérica, según se desprende del informe 'Tendências do Turismo' elaborado por la Asociación Brasileña de Operadores Turísticos (Braztoa) y Embratur, entidad adscrita al Ministerio de Turismo.

El documento, que cuenta con cifras preliminares de Amadeus, indica que las ventas de pasajes realizadas fuera de Brasil y que tienen como destino el país sudamericano aumentaron un 16% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior.

Río de Janeiro lideró el volumen de pasajes con el 38% del total y una progresión interanual del 14%, seguido por São Paulo, con una participación del 24% y un alza del 7%, y Rio Grande do Norte y Rio Grande do Sul, con mejoras del 73% y el 54%, respectivamente.

Dentro de la lista de atracciones brasileñas más buscadas en internet durante 2025, encabezaron la clasificación el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar de Río de Janeiro. Después, las cataratas de Iguazú, la Chapada Diamantina y los Lençóis Maranhenses también aparecieron entre los lugares que generaron mayor interés.

Finalmente, la catedral de Brasilia y la avenida Paulista de São Paulo mostraron los crecimientos porcentuales más abultados dentro del 'top 30' de las búsquedas digitales.