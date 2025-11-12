Archivo - Brasil consigue un récord histórico de turistas internacionales hasta octubre con 8 millones de llegadas. - EMBRATUR - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Brasil ha registrado un total de 7.686.549 llegadas de turistas internacionales en los primeros diez meses del 2025, lo que supone un nuevo récord histórico para el país al aumentar este volumen un 42,2% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados por la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

Solo en el mes de octubre, el país recibió 587.312 turistas internacionales, un 15,4% por encima de la cifra registrada en el mismo mes de 2024.

Las cifras récord auguran "niveles aún mejores" en la llegada de visitantes internacionales para el cierre del ejercicio actual, según ha alcanzado el presidente de Embratur, Marcelo Freixo.

"Las cifras muestran que cerraremos el año 2025 con más de 9 millones de visitantes internacionales, consolidando a Brasil como el destino turístico de mayor crecimiento en el mundo en términos de llegadas de turistas", especificó.

Por países, Argentina encabeza la lista de países de origen de turistas para Brasil con cerca de tres millones de turistas registrados hasta octubre, un 85,46% más en comparación con el año anterior.

Además, el número de argentinos que visitaron Brasil entre enero y octubre también ha superado el total de llegadas en los doce meses de 2024, cuando la cifra se situó en los 1,96 millones.

Le sigue a mucha distancia Chile con 661.850 llegadas en los primeros diez meses del año, lo que supone un crecimiento del 27,68% del número de turistas internacionales; Estados Unidos con 614.348 llegadas (+7,34%), Uruguay con 453.633 turistas (+37,2%) y Paraguay con 421.886 turistas (+14,2%).