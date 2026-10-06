El Brent retoma los 100 dólares pese a la liberación de reservas y el aumento del flujo de petróleo

Archivo - Pozo petrolifero - Mohssen Assanimoghaddam/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de Brent ha escalado por encima de los 100 dólares después de tocar los 97 dólares durante la jornada, a pesar del reciente anuncio de liberación de reservas de crudo y diésel por parte del G7 y ante una mejora del flujo de petróleo en Oriente Próximo.

De esta manera, el petróleo de referencia en Europa cotizaba en los 100,80 dólares, mientras que durante el mediodía se movía sobre los 97,50 dólares, con lo que retoma el nivel en el que se situaba en la apertura del mercado.

Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, rozaba los 90 dólares, pese a marcar los 87 dólares durante el día.

El nuevo repunte del petróleo por encima de los 100 dólares ocurre después de que el viernes los países del G7 decidieran liberar un total de 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel, una iniciativa que comenzó "inmediatamente" y que se extenderá durante cuatro meses.

La presidencia francesa del G7 no especificó de qué manera se repartirá el total de 100 millones de barriles, aunque sostuvo que se incluye una liberación sustancial de diésel durante los primeros 20 días.

En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) mantendrá este miércoles una reunión con la liberación de reservas sobre la mesa, al tiempo que el grupo de Coordinación de Petróleo de la Unión Europea tiene fijada otra cita en Bruselas, según informa Bloomberg.

La guerra de Irán, que ha impulsado al alza el precio del crudo, ha ejercido una presión aún mayor sobre los precios de los productos derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina, puesto que el conflicto en Oriente Próximo, junto con la guerra de Rusia en Ucrania, ha provocado una escasez de refinerías operativas para producir estos combustibles.

Asimismo, los países productores de petróleo del golfo Pérsico continúan adaptándose a la situación del mercado y aumentando el flujo de crudo tras el inicio de la guerra, con el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí retomando su actividad tras un ataque que lo dejó inhabilitado.

"Kuwait afirmó que está produciendo al 75% de los niveles previos a la guerra, mientras que Arabia Saudí también redujo el precio oficial de venta de su crudo Arab Light en Asia para las entregas de noviembre, lo que indica una mejora en el panorama de la oferta", ha destacado Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING Think.

De su lado, India ha denunciado que al menos doce marineros, de ellos once de nacionalidad india, han resultado heridos como consecuencia de un ataque no identificado ocurrido este martes contra un petrolero en aguas del estrecho de Ormuz.

Igualmente, el líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha cargado este martes contra las "delirantes previsiones" de Estados Unidos respecto a la campaña de presión económica contra Teherán, que Washington encuadró en una nueva fase de "guerra económica" en el contexto del conflicto.

"Su última propaganda tendrá una vida útil igualmente corta. Perdisteis la guerra militar. También fracasaréis en la guerra económica", ha afirmado el jefe del máximo órgano de seguridad de Irán.