British Telecom completa la venta de su negocio de centros de datos en Irlanda a Equinix por 59 millones

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

British Telecom (BT) ha completado la venta de su negocio de centros de datos en Irlanda a la compañía estaodunidense Equinix por 59 millones de euros, según ha informado la operadora en un comunicado.

La transacción, que incluye dos 'data centers' en Dublín y fue anunciada a finales de 2024, se enmarca en la estrategia de la teleco británica de reducir sus activos internacionales y dejar de ser propietaria y operadora de instalaciones de centros de datos para, en su lugar, asociarse con organizaciones "de escala global".

La compañía ha argumentado que esta estrategia proporciona un modelo de negocio "mucho más escalable" y con mayor flexibilidad comercial.

"Estamos encantados de concluir esta transacción, que representa el siguiente paso en nuestra estrategia para convertirnos en una empresa más ágil y centrada. Esperamos continuar nuestra asociación con Equinix no solo en Irlanda, sino en todo el mundo", ha resaltado el consejero delegado del área internacional de BT, Bas Burger.

Cabe recordar que comienzos del pasado septiembre la teleco británica también completó la venta de su unidad de negocio mayorista y empresarial en Irlanda a Speed Fibre Group --propiedad del fondo canadiense Cordiant Capital-- por 22 millones de euros.

"BT continúa manteniendo una fuerte presencia en Irlanda con más de 300 empleados que prestan servicios a empresas multinacionales y grandes organizaciones. Este equipo también seguirá prestando el servicio de respuesta a llamadas de emergencia. En Dublín, BT también emplea a más de 100 expertos en su unidad de compras globales", ha detallado la empresa británica.