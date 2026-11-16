Bruselas autoriza sin condiciones la compra de Commerzbank por UniCredit

Archivo - La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado este lunes de que da luz verde sin condiciones a la compra de Commerzbank por parte de UniCredit, tras concluir Bruselas que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo.

"Europa necesita bancos más sólidos que puedan competir, crecer y apoyar a nuestras empresas y familias. Las fusiones transfronterizas pueden contribuir a ello, al permitir que los bancos operen de manera más eficiente y resistan mejor las perturbaciones económicas", ha indicado la vicepresidenta europea responsable de Competencia, Teresa Ribera, tras anunciar la decisión.

Aún así, la socialista española ha advertido de que "el crecimiento no debe producirse a costa de los clientes" y ha considerado que la operación en cuestión "demuestra que es posible fomentar un sector bancario europeo más fuerte, salvaguardando al mismo tiempo la competencia y las opciones para los usuarios".

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha analizado el impacto de la operación en los mercados de servicios bancarios en Alemania, en donde UniCredit opera a través de su filial HypoVereinsbank, cuyas actividades se solapan con las de Commerzbank en la prestación de prácticamente todos los servicios de banca minorista y corporativa.

Finalmente, los servicios comunitarios han concluido que la compra no plantea problemas de competencia en ninguno de los mercados examinados dado que la cuota de mercado combinada de UniCredit y Commerzbank en el sector de servicios bancarios en Alemania es moderada.

En este sentido, Bruselas concluye que la única excepción es la financiación del comercio, donde ambos bancos gozan de una sólida posición en el mercado de instrumentos de crédito documentario, como cartas de crédito o garantías; pero aclara que en todo caso existen en este sector "numerosos proveedores alternativos" que prestan servicios a empresas de distintos tamaños, desde bancos privados y públicos alemanes hasta cooperativas e internacionales. Así, indican fuentes comunitarias, si se produjera una reducción en la oferta de crédito documentario de las empresas tras la transacción, los clientes podrían seguir recurriendo a dichos proveedores alternativos.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario recalca que en Alemania existen varios competidores solventes en todos los mercados de servicios bancarios que, tras la transacción, seguirán ejerciendo una presión competitiva suficiente sobre las empresas implicadas.

Así, las cosas, Bruselas considera que ello también se aplicaba a los servicios de préstamos corporativos a clientes de todos los tamaños, incluidas las empresas medianas y añade que la concesión de préstamos a empresas medianas (las denominadas 'Mittelstand' alemanas) fue objeto de especial atención en la investigación debido al posicionamiento de ambos bancos como prestamistas de este segmento.