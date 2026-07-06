Bruselas pide mejoras para adaptar las reglas de salud animal a nuevas amenazas

BRUSELAS 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha planteado este lunes mejoras en la aplicación de la ley europea de salud animal para hacerla más homogénea entre Estados miembro, adaptar con mayor agilidad la clasificación de enfermedades a nuevas amenazas y estudiar un mayor uso de la vacunación como herramienta preventiva.

En una evaluación publicada diez años después de la adopción de la normativa, Bruselas advierte de que el despliegue de este marco sigue siendo desigual y de que varios países aún no han completado la adaptación de sus legislaciones nacionales, aunque defiende que la ley ha permitido avanzar hacia un sistema más preventivo y basado en el riesgo.

La norma, aprobada en 2016 y aplicable desde abril de 2021, sustituyó decenas de actos legislativos dispersos por un marco común para prevenir, vigilar y controlar enfermedades animales transmisibles, con el objetivo de proteger la sanidad ganadera, la salud pública y el funcionamiento del mercado interior.

Según el estudio publicado por Bruselas, la legislación ha contribuido a clarificar las responsabilidades de ganaderos, veterinarios y autoridades nacionales, así como a reforzar la bioseguridad, la vigilancia sanitaria y la respuesta ante brotes de enfermedades como la gripe aviar o la peste porcina africana.

Bruselas destaca también que el sistema de restricciones por zonas ha permitido limitar movimientos de animales y productos en áreas afectadas sin imponer prohibiciones generales a todo un país, lo que ha ayudado a mantener los intercambios comerciales desde regiones libres de enfermedad durante determinados brotes.

APLICACIÓN DESIGUAL ENTRE PAÍSES

Pese a ello, la Comisión apunta que la aplicación de la norma sigue siendo desigual entre Estados y que las diferencias en recursos, sistemas veterinarios, herramientas digitales y criterios nacionales pueden generar cargas administrativas o dificultades de cumplimiento, especialmente para pequeños operadores.

Otra de las áreas de mejora para Bruselas pasa por revisar con mayor agilidad la clasificación de enfermedades, un sistema que organiza las amenazas sanitarias en función de su riesgo e impacto, pero que, según parte de los actores consultados, debe responder mejor a enfermedades emergentes, cambios epidemiológicos y riesgos vinculados al cambio climático.

La Comisión plantea igualmente estudiar un mayor uso de la vacunación como herramienta preventiva, después de que la legislación haya aclarado las condiciones para emplearla en situaciones de emergencia o de forma estratégica frente a determinadas enfermedades.

ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES QUE MEJOR HAN ADAPTADO LA NORMA

El estudio señala además que algunos países, entre ellos España, Italia y Países Bajos, han logrado avances sustanciales en la adaptación de su legislación nacional, aunque el alineamiento completo del marco europeo sigue en curso en buena parte de la UE.

Concretamente, en el caso de España, el informe destaca que ya ha "alineado plenamente" su marco normativo con la ley europea, a diferencia de otros Estados miembro que aún mantienen retrasos en este proceso.

Además, señala que la transición fue "relativamente fluida" gracias a la existencia previa de estructuras legislativas y medidas nacionales de control que ya superaban los requisitos mínimos de la UE, si bien la adaptación exigió cambios en los sistemas de trazabilidad y en los planes de contingencia.

El informe también utiliza el caso español para ilustrar la aplicación de restricciones por zonas durante el brote de viruela ovina y caprina registrado entre 2022 y 2023, que afectó a Andalucía y Castilla-La Mancha y obligó al sacrificio de más de 52.000 pequeños rumiantes antes de que España recuperara el estatus de país libre de la enfermedad en noviembre de 2023.

En concreto, el estudio destaca que las autoridades españolas aplicaron restricciones progresivas a los movimientos de animales, especialmente en Castilla-La Mancha, donde los desplazamientos de ovinos y caprinos quedaron prácticamente limitados al traslado para sacrificio inmediato, una actuación que presenta como ejemplo de uso flexible de las herramientas previstas en el marco europeo.