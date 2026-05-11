Bruselas presenta los cambios en el mercado de carbono para permitir a industrias más derechos de CO2 gratis

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este lunes el detalle de la revisión de los parámetros de referencia para el sistema europeo del comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que propone para el periodo 2026-2030 y que, en la práctica, permitirá a las industrias europeas contar con una asignación gratuita del alrededor del 75% de sus emisiones contaminantes.

El pasado abril, el Ejecutivo comunitario ya apuntó que emprendería cambios técnicos para conservar más derechos de CO2 en la reserva y reforzar así su capacidad de actuación ante un escenario de mayor tensión en los precios. De hecho, los servicios comunitarios apuntan a una "revisión exhaustiva" del sistema del mercado de emisiones ya el próximo julio.

Entretanto, Bruselas espera que esta revisión entre en vigor a finales de julio, tras ser sometida a consulta pública y al análisis de los Estados miembro, y con ello la actualización de los valores permita "atender a las inquietudes de la industria aprovechando al máximo las flexibilidades legales disponibles".

Además, los servicios comunitarios explican que para poder incentivar la electrificación industrial, esta revisión cubrirá las emisiones indirectas derivadas del uso de electricidad en 14 parámetros de referencia de productos y que, con ello, habrá valores de referencia "más elevados, con un impacto financiero de aproximadamente 4.000 millones de euros para el período 2026-2030".

La propuesta apunta, asimismo, que los parámetros de referencia actualizados se basan en el rendimiento de las instalaciones más eficientes de cada sector y garantizan que la asignación gratuita "siga recompensando la eficiencia y ofreciendo incentivos a la industria para reducir las emisiones", de manera que se mantenga el apoyo a la descarbonización al tiempo que protege la competitividad.