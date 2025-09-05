Bruselas tomará "todas las medidas necesarias" para defender al porcino europeo de los aranceles de China

BRUSELAS 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este viernes que tomará "todas las medidas necesarias" para defender los intereses de los productores e industria europea frente a los aranceles del 62,4% que China prevé imponer a partir de la próxima semana sobre todas las importaciones de porcino y derivados llegados desde la Unión Europea.

"Estudiaremos los detalles y decidiremos los siguientes pasos, pero puedo afirmar categóricamente que tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestros productores y a nuestra industria", ha afirmado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gil, quien en una rueda de prensa desde Bruselas ha cuestionado que la nueva tasa anunciada por Pekín respete las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En este sentido, Gil ha explicado que los servicios comunitarios han seguido "con atención" todas las fases de la investigación en la que se han apoyado las autoridades chinas para activar el arancel del 62,4% y consideran que se basa en "acusaciones cuestionables" y "pruebas insuficientes".

"Por ello, no está en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio para poder siquiera iniciar una investigación", ha insistido el portavoz comunitario, quien también ha apuntado que el Ejecutivo comunitario ha seguido el caso en "plena cooperación" con los productores europeos que exportan a China y con las autoridades nacionales de cada Estado miembro.

En su investigación 'antidumping', Pekín acusa a los europeos de dañar la industria china del porcino con sus exportaciones y sostiene que los aranceles fijados son "prudentes" y están medidos.