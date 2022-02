Cabra (Repsol) ve "simplista" reducir a una lista de "verde o marrón" para invertir en la transición

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Transición Energética, Sostenibilidad y Tecnología y adjunto al consejero delegado de Repsol, Luis Cabra, ha considerado "demasiado simplista hacer una lista de lo que es verde y lo que es marrón" (en referencia a las renovables y los combustibles fósiles) para dirigir los flujos de inversión necesarios para la transición energética.

En su participación en el 19 Encuentro de Energía organizado por IESE y Deloitte, Cabra defendió que la transición supone un periodo de tres décadas, hasta alcanzar el objetivo de la descarbonización en 2050, por lo que se debe permitir "que compitan las tecnologías".

"Hay que acelerar la transición para llegar a cero emisiones en 2050, pero el futuro de la tecnología no está escrito", subrayó, añadiendo que sostenible es todo lo que permite llegar a ese objetivo "lo más aceleradamente posible con señales de mercado".

Por ello, puso en valor el papel que pueden jugar las "inversiones de transición", que serán necesarias en una etapa que va a durar 30 años, como pueden ser las tecnologías de captura de CO2 o los combustibles líquidos y gaseosos bajos en carbono. "No hay realidades o verdades absolutas en este terreno", añadió.

Por otra parte, el directivo de Repsol destacó la necesidad de un precio del CO2 "lo suficientemente elevado" para que dé señales en la descarbonización, aunque señaló la necesidad de hacerlo "con inteligencia" para que estas señales sean correctas y "lo suficientemente eficientes para que el sistema funcione".

Además, indicó que es necesario "asumir" que la energía va ser "más cara" que la que teníamos durante unos años, ya que "lo nuevo cuesta más que lo viejo y hay que salvar ese gap".

DISTINGUIR BIEN "ENTRE LO SOSTENIBLE Y LO QUE ES 'GREENWASHING'".

Por su parte, el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, advirtió de la necesidad de "distinguir bien entre lo que es genuinamente sostenible y lo que es 'greenwashing'. "Ahí quiero hacer la diferencia entre ser y parecer", dijo.

El directivo de Acciona Energía apuntó la necesidad de acelerar la transición energética, de manera que se pase "del marrón al verde rápido y sin distraerse".

"No hay que confundir lo que es sostenible con lo que es transitorio. Sostenible es aquello que va a perdurar, y hay cosas que hemos oído que no van a perdurar. No podemos confundir con estos nuevos combustibles verdes, que vienen a ser un oxímoron, y no confundir lo sostenible con lo transitorio", añadió al respecto.