Una de cada cuatro empresas españolas cumple la meta legal del 40% de mujeres en sus consejos, según Informa

Solo una de cada cuatro empresas españolas (24%) tienen al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración, cifra que marca el objetivo de la Ley de Igualdad y que "no ha evolucionado prácticamente" en los últimos años, anuncia Informa D&B este viernes.

Además, esto se da a pesar de que "las mujeres representan aproximadamente el 55% de las personas graduadas en educación superior en negocios, administración y derecho", resalta su directora de Estudios, Nathalie Gianese.

Esa proporción es casi la misma (23,5%) en las nuevas empresas, constituidas en 2025, con lo que se sitúa ligeramente por debajo del 23,8% del año anterior pero 0,8 puntos por encima de 2021.

Si solo se tienen en cuenta las sociedades que se encuentran obligadas por el artículo 75 de la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), ese 40% solo se cumple en el 14% de los casos.

Por su parte, las empresas sujetas a la elaboración y aplicación de los planes de igualdad (artículo 45 de la norma) lo cumplen en un 15% y son las que más han evolucionado desde 2013, con 5,38 puntos, recoge el estudio sobre 'Presencia de las mujeres en la empresa española'.

Sin embargo, precisamente las empresas no obligadas por ninguno de estos artículos son las que más lo cumplen, con un 25% (aunque han bajado en más de un punto desde 2013).

Asimismo, entre las 2.400 empresas de interés público, mencionadas en la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria, un 19% alcanzó ese mínimo del 40% de cargos femeninos en sus consejos.

Desde la implantación de la Ley de Igualdad, la evolución de esa meta de un 40% de mujeres en los consejos de administración, establecida por el artículo 75 aunque sin prever un régimen sancionador, ha sido "muy reducida", constata Informa.

UN 19% DE MUJERES PRESIDENTAS

En el reparto por cargos, las mujeres ocupan la presidencia en el 18,9% de los casos; la dirección general, en el 14,5% y los cargos de dirección, en el 21,5%.

La mayor presencia femenina se da en los puestos de dirección de publicidad (casi un 34,7%), dirección de recursos humanos (33,9%) y dirección de calidad (31%), mientras que las menores proporciones se hallan en dirección técnica (10,7%), dirección de producción (11,4%) y la ya mencionada dirección general.

"Un 63% de empresas españolas analizadas no cuenta con presencia femenina en los cargos directivos, porcentaje que se ha mantenido durante los últimos siete años. Aunque es ligeramente superior al año pasado, se sitúa casi 10 puntos por debajo del 73% del 2010", analiza Informa.

Asimismo, entre las empresas con menos de 50 personas empleadas, un 65% carecen de mujeres directivas, frente al 44% en las compañías con más de 100 empleados.

El artículo 75 de la Ley de Igualdad establece la participación de las mujeres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles: "Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley".

"Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de esta ley", añade.

Por su parte, el artículo 45 trata la elaboración y aplicación de los planes de igualdad: en las empresas de 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad a las que están obligadas "deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad" que deberá ser "objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral", recoge, entre otros supuestos.