Caixabank, Mercadona, El Corte Inglés o Accenture, entre las 100 firmas más valoradas de España, según Forbes

Forbes Best Reputation 2026 - FORBES

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Caixabank ha sido elegida por la revista Forbes como la firma más valorada de España en 2026 en la primera edición del ranking de la publicación 'Best Reputation', en el que también se reconocen a otras 99 empresas que "lideran la reputación corporativa en el país y marcan el estándar del mercado".

Así, dicha lista está integrada por un total de 100 empresas de diferentes sectores, entre las que figuran nombres como Abanca, Accenture, Amazon, Danone, Deloitte, EY, Huawei, Mercadona, Netflix, Philip Morris, Telefónica, Sanitas o Samsung.

La elección de todas ellas se ha basado en el estudio de 'Impacto Reputacional 2026', elaborado por Enigmia, que ha evaluado el impacto real que las empresas generan en los medios españoles a partir de su capacidad para controlar su mensaje y convertir su presencia informativa en reputación.

CAIXABANK SOSTIENE UNA NARRATIVA DE SOLVENCIA

En concreto, para este trabajo se han valorado cinco factores: eficiencia reputacional, liderazgo dentro del sector, relevancia relativa respecto a la exposición típica del sector, calidad del mensaje y volumen residual como criterio de equilibrio.

De este modo, el resultado ofrece una visión estructurada del impacto reputacional de las compañías en España durante 2025, identificando a las organizaciones que mejor han gestionado su narrativa pública y han obtenido un rendimiento reputacional superior al esperado para su contexto competitivo.

En cuanto al ganador de esta primera edición, Forbes ha destacado que CaixaBank "refuerza su reputación en liderazgo, finanzas e innovación". En este sentido, la revista ha explicado que este refuerzo se debe al encadenamiento de premios en banca privada, beneficios récord y un fuerte avance en Inteligencia Artificial (IA), digitalización y nuevos servicios, mientras consolida una gobernanza estable con relevos ordenados y presencia creciente de perfiles independientes.

"A la vez amplía ciudadanía e integridad mediante campañas sociales masivas, apoyo al emprendimiento, formación y acción cultural en todo el territorio, y mantiene una visión prudente de crecimiento orgánico", ha añadido, enfatizando que en un contexto de volatilidad política y regulatoria, sostiene una "narrativa de solvencia, compromiso territorial y modernización que afianza su posición central en el sistema financiero español".

LISTADO COMPLETO POR ORDEN ALFABÉTICO

De esta forma, la compañía ha capitaneado el ranking de las cien empresas mejor valoradas y en el que también tienen presencia, por orden alfabético, Abanca, Abertis, Accenture, Acciona, Airbnb, Airbus, Allianz, Amazon, American Express, Andbank, Asisa, Astrazeneca, Avoris, Banca March, Bankinter, Bayer, BBVA, Capgemini, Carrefour, CBRE, CEU, Coca-Cola, Colonial, Cosentino, Cushman & Wakefield, Damm, Danone, Deloitte y El Corte Inglés.

Continúan el listado Endesa, Engel & Volkers, Esade, EY, FCC, GAM, Generali, Grifols, Fundación La Caixa, HM Hospitales, HP, Huawei, Ibercaja, Iberdrola, Iberia, IESE, Inditex, Indra, IPG, Isdin, IVI, JTI, KPMG, Kutxabank, Kyndryl, L'oréal, Leroy Merlin, LVMH, Mahou San Miguel, Mango, Mapfre, Masorange, McDonald's, McKinsey y Meliá.

Asimismo han sido reconocidas Mercadona, Microsoft, Minsait, Moeve, Mutua Madrileña, Naturgy, Naturhouse, Netflix, Novartis, NTT Data, Occident, ONCE, Osborne, Philip Morris, Prosegur, Puig, PwC, QuirónSalud, Ranstad, Raventós Codorníu, Reale, Repsol, Roche, Rovi, Sabadell y Samsung.

Completan el ranking Sanitas, Santander, SAP, Securitas Direct, Seidor, Telefónica, Unicaja, Unilever y Veolia.