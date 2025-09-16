Caleña, Desborre, La Trébede y Leña Barcelona, entre los restaurantes nominados a mejores aperturas de 2024

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caleña (Ávila), Desborre (Madrid), La Trébede (Zamora) y Leña Barcelona figuran entre los 41 restaurantes distribuidos en 14 comunidades autónomas nominados a las mejores aperturas de 2024, en la nueva edición de 'TheFork Awards' con Mastercard, según informa en un comunicado.

En concreto, la selección de los nominados es realizada por un jurado integrado por 58 chefs españoles reconocidos con estrellas Michelin, entre los que figuran Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Dabiz Muñoz (Diverxo), Elena Arzak (Arzak), Jesús Sánchez (El Cenador de Amós) y Mario Sandoval (Coque), entre otros.

De esta forma, los finalistas se desvelarán el próximo 3 de noviembre, en una gala con 300 invitados que tendrá lugar en el Teatro Caixabank Príncipe Pío en Madrid.

Castilla y León cuenta con seis nominados como son Caleña (Ávila), Boccaccio 70 (Burgos), Caín (Nava del Rey, Valladolid), La Trébede (Zamora), Reina XIV (Segovia) y Tal Vez (Hinojosa del Duero, Salamanca), una cifra similar a la de la Comunidad Valenciana que cuenta con Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga (todos en Valencia capital), Terra (Cullera, Valencia) y Vermuda (Alcocéber, Castellón).

Con cinco representantes están Andalucía con Aviva (Benalmádena, Málaga), Ghoa (Chipiona, Cádiz), Leartá (Sevilla), Orient Express (Almería) y Tragatá Málaga (Málaga); Cataluña con Glug, Bar Canyí, Leña Barcelona, Eldelmar e Incorrecte, todos ubicados en la ciudad de Barcelona; la Comunidad de Madrid con Na Num, Desborre, Krudo Raw Bar, La Barra de La Tasquería y The Library, todos situados en la capital madrileña.

En Baleares figuran Óseo y Osma, en Palma de Mallorca, y Aquiara (Ciutadella de Menorca), mientras que en Galicia están nominados Conculler e Indómito, ambos en Santiago de Compostela, así como El Atelier de Amanda (Oleiros, A Coruña).

Por su parte, Canarias cuenta con Troqué (La Caleta-Adeje) y Moral (Santa Cruz de Tenerife); Murcia con el Colmado de San Julián (en Murcia capital) y Casa Borrego (Bullas), mientras que Cantabria tiene a Casa Lucita (Muriedas); La Rioja a Arsa (Logroño); Navarra a Picaflor (Pamplona) y País Vasco a Urruti Taberna (Gamiz, Vizcaya).

En el marco de la colaboración con Mastercard, se entregará en esta edición un nuevo premio llamado Mastercard Impact Award, creado para reconocer a aquellos negocios capaces de generar un impacto positivo en tres áreas clave: el apoyo a las comunidades locales, la promoción del turismo auténtico y el impulso al talento joven.