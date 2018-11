Calviño tilda de "ruido" la información sobre su sociedad y dice estar dispuesta a comparecer en el Congreso

Publicado 19/11/2018 17:41:07 CET

BRUSELAS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que está dispuesta a comparecer en el Congreso para dar explicaciones por la información sobre una sociedad patrimonial publicada por 'ABC', que sin embargo ha tachado de "ruido" y de intento de "desviar la atención de las cosas que de verdad interesan a la gente".

"Me parece que es un claro síntoma de ruido y de tratar de desviar la atención de las cosas que de verdad interesan a la gente. Mi reflexión es que muy bien debemos estar haciéndolo cuando lo único que encuentran para atacarme es tergiversar hechos, algunos de hace 18 años", ha expresado en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

"Por supuesto siempre estoy dispuesta a comparecer en la sede parlamentaria", ha añadido antes de recordad que este martes estará en el Senado y el miércoles intervendrá en el Congreso de los Diputados.

Calviño ha afirmado que le ha "sorprendido un poco" la información publicada por 'ABC' porque "numerosos" medios y periodistas han preguntado por el mismo tema desde que fue nombrada ministra y "después de investigarlo han decidido no publicar nada porque no hay nada que publicar". "Así que no tengo nada más que añadir, hemos dado todas las explicaciones oportunas", ha subrayado.

En cualquier caso, la titular de Economía y Empresa ha señalado que hay que "rebajar" el "grado de crispación" y el "tono del debate", con el objetivo de "mejorar el debate político" y trasladarlo a los asuntos que "preocupan a los ciudadanos".

EL GOBIERNO SIGUE BUSCANDO MAYORÍAS PARA LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, Calviño ha insistido en que el escenario de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 es "claro" y en que el Gobierno está trabajando "para lograr las mayorías parlamentarias necesarias" porque son las cuentas que "España necesita" y "son coherentes con el plan presupuestario remitido a las instituciones europeas.

La responsable de Economía del Gobierno también ha defendido que el proyecto de presupuestos garantiza la disciplina fiscal, la reducción de déficit y de la deuda y el ajuste fiscal requerido por Bruselas, además de ser un "refuerzo" de las políticas sociales.

"El presidente del Gobierno el otro día en sede parlamentaria habló de que se presentarían los presupuestos antes de final de año. Ahí tenemos un calendario muy claro en el que habrá que constatar cuál es la situación en este momento y tomar las soluciones oportunas sobre la base de las opciones que en ese momento existan", ha apuntado.