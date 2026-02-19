Canarias rechaza la subida de tasas de Aena y cuestiona que se haga "de espaldas" a las islas y el Estatuto

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Carreteras del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha rechazado este jueves la subida de tasas del 3,8% anunciada por Aena en el próximo DORA y cuestionado que se haga "de espaldas" a las instituciones del archipiélago.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha insistido en que se oponen "en el fondo", porque el gestor aeroportuario plantea una subida lineal que no tiene que ver con incremento de costes o alguna causa sobrevenida, "y en las formas", porque el artículo 161 del Estatuto de Autonomía abre la puerta a participar en la toma de decisiones sobre los aeropuertos.

"Los aeropuertos canarios son absolutamente imprescindibles, son esenciales, no es cualquier otra infraestructura, es esencial porque no solamente afecta a nuestro principal sector económico, que es el turismo, sino afecta a los que vivimos aquí, a los canarios y canarias que queremos movernos y que sólo tenemos como única alternativa el avión", ha indicado.

Rodríguez ha señalado que cada vez que el Gobierno canario plantea la cogestión desde Aena se les responde que hay unas comisiones de coordinación aeroportuaria en cada uno de los aeropuertos pero "jamás" se habla de tasas aéreas o de "lo que van a hacer en los próximos años", como el cobro a las guaguas, por ejemplo.

"Ese modelo no es válido para la interacción de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Gobierno de Canarias y de las instituciones canarias", ha señalado, subrayando que "todo lo que impacte" en Canarias como puede ser la deuda, el descuento del 75% se residente o las tasas, debe ser debatido con la comunidad autónoma.

"La conectividad de Canarias es como el oxígeno del archipiélago", ha apuntado.

Ha insistido en que el "autogobierno" es la solución para los problemas aeroportuarios de Canarias y como el 51% del capital de Aena sigue en manos públicas, "la última palabra la tiene el Gobierno de España y la tiene el Consejo de Ministros".

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha comentado que los aeropuertos de Canarias son "infraestructuras totalmente deficientes", con colas para registrar los pasaportes por falta de agentes de policía y "máquinas no funcionan" y un gestor que "quiere cobrar a los transportistas por cargar las guaguas" hasta 6.000 euros al año.

Sobre el retraso en el pago de la subvención del 75%, ha cargado contra la "incompetencia" del Gobierno central por hacer "pagos parciales" en ausencia de los PGE y se ha preguntado si hay impacto en una posible pérdida de conectividad para el archipiélago.

Igualmente ha criticado el "sablazo" a los canarios por la nueva subida de tasas aéreas cuando los aeropuertos canarios son los "más beneficiosos" de toda la red nacional, más aún cuando el beneficio neto de Aena fue de casi 2.000 millones en 2025, un 9% más y en un escenario de tasas congeladas.