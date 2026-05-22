Capgemini alcanza un acuerdo definitivo para el ERE en España, que afectará a un máximo de 710 personas

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MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica francesa Capgemini ha alcanzado un acuerdo definitivo para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, que afectará a un máximo de 710 personas, según ha indicado en un comunicado este viernes.

"Tras varias semanas de diálogo constructivo, responsable y desarrollado de buena fe, Capgemini ha alcanzado un acuerdo definitivo con el 100% de la mesa negociadora en el marco del proceso actualmente en curso en España", ha manifestado la empresa, recalcando que este acuerdo "prioriza de forma significativa la voluntariedad".

En concreto, esta voluntariedad representa el 85% del proceso, según destaca Capgemini, que ha añadido que el menconado acuerdo también "refuerza las medidas de protección social, permitiendo gestionar esta transición de forma ordenada y equilibrada".

Por último, la compañía ha asegurado que este proceso forma parte de la "adaptación continúa de sus capacidades y estructura organizativa para responder a la evolución tecnológica y a las nuevas necesidades del mercado". "El objetivo des reforzar nuestra competitividad, capacidad de innovación y excelencia operativa", ha concluido.

Este pasado lunes, Capgemini abrió el calendario de salidas voluntarias del ERE tras el preacuerdo alcanzado por CCOO, que fue firmado también por los sindicatos CSIF y RSTIC. En concreto, la sección sindical de CCOO en la firma anunció la apertura del periodo de adscripción al plan de bajas voluntarias contemplado en el despido colectivo, tras la ratificación de un documento de preacuerdo que garantiza coberturas económicas, laborales y de protección social, iniciando así la fase operativa para canalizar las solicitudes de la plantilla.

En las reuniones de estas semanas entre sindicatos y la empresa se ha logrado rebajar el número de afectados desde las 748 salidas planteadas inicialmente a 717 y, finalmente, a un máximo de 710 personas, lo que supone una reducción aproximada del 5,1% respecto a la cifra inicial y una incidencia cercana al 6,45% de la plantilla.

El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto.