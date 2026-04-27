Capgemini y sindicatos retoman este jueves la negociación del ERE, que afectará a 748 trabajadores en España

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica francesa Capgemini y los sindicatos volverán a reunirse este jueves, 30 de abril, con el objetivo de avanzar en las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará a un máximo de 748 trabajadores en España, aproximadamente el 7,5% de la plantilla, según han informado en fuentes sindicales a Europa Press.

La semana pasada quedó constituida la mesa de negociación entre la dirección de Capgemini España y la comisión representativa de las personas trabajadoras, iniciándose así el periodo legal de consultas de 30 días previsto para este tipo de procedimientos.

"El procedimiento, en su escenario máximo, podría afectar hasta 748 puestos de trabajo en España, lo que representa aproximadamente un 7% de la plantilla de la compañía en el país, compuesta por alrededor de 11.000 personas", manifestó la firma.

Capgemini añadió que este proceso se desarrolla en un contexto marcado por la "aceleración del cambio tecnológico, la evolución de las necesidades de los clientes y la necesidad de adaptar las capacidades organizativas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la compañía a medio y largo plazo".

El proceso afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz) y se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto.

CCOO DENUNCIA LA "FALTA DE PREVISIÓN"

CCOO ha rechazado el ERE y ha denunciado "la falta de previsión de la empresa", al tiempo que ha anunciado que "priorizará la voluntariedad y la reducción del impacto social" tras la apertura del periodo de consultas.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) estudiará las medidas que propondrá en el despido colectivo, con el objetivo de que se lleve a cabo de forma "justa, equitativa y lo menos traumática posible para los afectados".

Desde la sección sindical de CCOO, sindicato mayoritario en la empresa, se ha expresado un "rechazo frontal" a los argumentos de la dirección.