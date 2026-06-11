Carlos Garrido, nuevo presidente de la Mesa de Turismo de España - MESA DE TURISMO DE ESPAÑA

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consejo Directivo de la Mesa del Turismo de España, Carlos Garrido de la Cierva, ha sido designado nuevo presidente en funciones de la organización por parte del Consejo Directivo, un nombramiento que ha sido ratificado este jueves por la Asamblea General.

La designación de Garrido, quien cuenta con una dilatada experiencia en la gestión asociativa tras haber desempeñado la presidencia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), se produce tras la dimisión de Juan Molas Marcellés, quien ha estado al frente de la entidad desde el año 2020.

Molas ha presentado su renuncia ante el Consejo Directivo, una decisión que ha sido comunicada formalmente a los miembros de la Mesa del Turismo durante el transcurso de la Asamblea General celebrada hoy jueves 11 de junio.

En estricto cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la organización, el nuevo presidente en funciones ha puesto en marcha de manera inmediata el proceso electoral para la presentación de candidaturas y la posterior elección del que será el nuevo presidente definitivo y su Consejo Directivo.

La Mesa del Turismo de España, considerada la organización empresarial decana del sector en el país, conmemora este año el 40º aniversario de su fundación.

En la actualidad, la entidad está constituida por más de un centenar de destacados miembros y profesionales que representan a todos los sectores, subsectores y segmentos de actividad de la industria turística española.