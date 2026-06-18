Casas (Telefónica) alerta que falta una "decisión firme" para impulsar la autonomía europea

El director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas, este jueves durante el Foro Económico y Social del Mediterráneo en Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Telefónica en Catalunña, Chema Casas, ha alertado de que aún hace falta una "decisión firme" para ejecutar las decisiones necesarias para desarrollar y alcanzar una mayor autonomía estratégica en la Unión Europea.

"Es el momento de empezar a construir estas capacidades. Probablemente, vamos un poco tarde, el informe Letta y el informe Draghi lo avisaron hace tiempo, hace ya tres años, y todavía nos falta esta decisión firme de ponernos a ejecutar", ha dicho este jueves en la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra en Barcelona.

Ha explicado que las dependencias en tecnología son de tres tipos, que son las infraestructuras para sostenerla, los datos y los modelos, y alertado que actualmente, de las empresas propietarias de los servicios de datos, más de un 90% están en manos de empresas de Estados Unidos o de China.

Preguntado por la digitalización, ha destacado que esta tiene la capacidad de mejorar entre un 15% y 25% la productividad, y ha celebrado que la fibra óptica está desplegada en más del 95% de España, lo que es un momento de oportunidad.

"Es como si la Primera Revolución Industrial nos hubiese pillado con las vías férreas ya desplegadas", ha dicho Casas, aunque ha señalado que aún hace falta construir las capacidades sobre esta infraestructura.

También ha defendido que el mayor impacto de la Inteligencia Artificial (IA) es el incremento de la productividad, y no únicamente en la reducción de costes.

"Nos hemos centrado muchas veces en la reducción de costes y mejora de las eficiencias, pero en Telefónica nos estamos centrando mucho en el incremento de las oportunidades de nuevos servicios y de la mejora de los ingresos", ha dicho.