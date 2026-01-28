Castellana Properties vende su cartera de parques comerciales en España por 279 millones de euros

Archivo - Un centro comercial de Castellana Properties - CASTELLANA PROPERTIES - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castellana Properties, participada por el fondo sudafricano Vukile, ha anunciado la venta de su cartera de parques comerciales en España a Ferrel SPV 2025, propiedad de Ares Management Corporation, por 279 millones de euros.

Según ha informado en un comunicado difundido este miércoles la socimi española de centros comerciales, se espera que la transacción se cierre el 1 de abril.

La cartera está compuesta por nueve propiedades comerciales que suman 174.305 metros cuadrados de área bruta alquilable.

En concreto, los parques comerciales objeto de la venta son el Parque Principado (Oviedo); el parque Granaita y el de Motril (los dos en Granada); el parque Oeste (Madrid); el parque La Heredad y el parque La Serena (ambos en Badajoz); la Ciudad del Transporte (Castellón); Marismas del Polvorín (Huelva), y el Pinatar Park (Murcia).

Los ingresos procedentes de la venta, junto con los recursos de caja existentes se destinarán a inversiones generadoras de valor, de tipo 'value-add', que ya se encuentran en los proyectos de inversión en curso, todos ellos en una fase avanzada de ejecución.

Por su parte, la empresa ha detallado que la rentabilidad de la venta será del 7,1% sobre el precio de compra.