Casto Copete, del restaurante Nou Manolín, Premio Nacional de Gastronomía 2026 a la Mejor Dirección de Sala

Casto Copete, jefe de sala del restaurante Nou Manolín (Alicante), - REAL ACADEMIA DE LA GASTRONOMÍA

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casto Copete, jefe de sala del restaurante Nou Manolín (Alicante), ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía 2026 a la Mejor Dirección de Sala, según informa la Real Academia de Gastronomía.

En concreto, Copete es el 'maitre' histórico de Nou Manolín y cuenta con una sólida formación en protocolo, sumillería y coctelería. Además, es una figura clave para entender el prestigio, la evolución y la excelencia de uno de los referentes de la gastronomía mediterránea.

Con más de tres décadas de experiencia, dirige la sala con una profesionalidad ejemplar basada en la discreción, la disciplina, la organización y una atención al detalle que ha hecho de la hospitalidad una de las señas de identidad del restaurante.

El jurado, presidido por Marta Campillo, jefa de sala de DiverXO y Premio Nacional de Gastronomía 2021, ha señalado que Copete es un "referente en servicio de alta escuela, es una autoridad en el sector y un referente para las nuevas generaciones".

La 52 edición de los Premios Nacionales de Gastronomía culminará el próximo 9 de noviembre con una gala que se celebrará en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo. Así, Castilla-La Mancha se convierte en anfitriona de unos galardones que, por segundo año consecutivo, viajan fuera de Madrid para reconocer la riqueza y diversidad de las gastronomías que conforman España.