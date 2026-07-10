Archivo - CCOO firma el Convenio Colectivo de Artes Gráficas que garantiza una subida del 12% hasta 2029. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha firmado el Convenio Colectivo de Artes Gráficas, que beneficiará a cerca de 100.000 trabajadores, tras ser ratificado en asambleas en las que han participado aproximadamente 300 sindicalistas del sector, según ha informado este viernes CCOO en un comunicado.

El acuerdo ha aumentado "significativamente" los salarios, con una subida acumulada del 12% por el arrastre del impacto de los incrementos anuales.

Asimismo, ha permitido la actualización de los salarios si sube el IPC. De esta forma, si la suma del IPC de 2026 y 2027 fuese superior al 6% pactado, se garantiza la actualización de los salarios hasta un 7,5% máximo.

Por otro lado, si la suma del IPC de 2028 y 2029 fuese superior al 5,5% pactado, se garantiza la actualización de los salarios hasta un 7% máximo.

En este contexto, otra medida que incluye el convenio es el "impacto" de la eliminación del nivel 19. Esto se traducirá en el salto de un nivel salarial, con el consiguiente efecto multiplicador de las subidas anuales en tablas y la mejora de condiciones laborales de las mujeres, que son quienes ocupan mayoritariamente este nivel salarial en el sector.

Además, se aprecia una reducción de ocho horas a partir del 1 de enero de 2028, consolidando la senda abierta en el anterior convenio.

Paralelamente, este acuerdo también aprobará la publicación de los calendarios laborales con referencia a los días de exceso de jornada y mejorará la calidad de las condiciones de trabajo, especialmente en las medianas y pequeñas empresas, donde "no siempre se cumple la jornada anual", según han alertado desde CCOO.

En este sentido, también facilitará el ejercicio de los derechos de conciliación, con 12 horas al año para el acompañamiento al médico de hijos menores y familiares de primer grado dependientes, poniendo fin a la conflictividad en los centros de trabajo.

En conjunto, la comisión comprometida se encargará de analizar y adaptar la clasificación de los puestos de trabajo con arreglo a la realidad productiva y los avances tecnológicos durante 2027.

Asimismo, los resultados se publicarán en el BOE para que surtan efectos en 2029 y una vigencia de cuatro años para el convenio permitiendo llevar a cabo una labor con "suficientes garantías".