CECU exige más transparencia sobre el impacto del acuerdo UE-Mercosur en los consumidores

Manifestantes durante una tractorada en contra del acuerdo alcanzado de Mercosur, a 12 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha advertido en un comunicado de que todavía persisten las dudas sobre los efectos reales que el tratado UE-Mercosur tendrá sobre los consumidores europeos, por lo que la CECU ha pedido más explicaciones al Gobierno.

La responsable de comercio de CECU, Emily Riesco, ha afirmado que "los estándares de sostenibilidad y seguridad alimentaria son muy distintos entre Mercosur y la UE". Riesco ha asegurado que, en este momento, no disponen de suficiente información sobre posibles garantías adicionales que se hayan podido negociar. La CECU también ha alertado de los "posibles peligros" que puede conllevar esa "falta de transparencia".

En este contexto, la "ausencia de alineación" entre la política comercial y las políticas de acción climática y sostenibilidad europeas, el aumento de las emisiones de CO2, junto con la deforestación y la incentivación de importaciones agrícolas y ganaderas a la UE procedentes de los países del Mercosur, producidas bajo unos estándares de trazabilidad diferentes, son algunas de las "amenazas alertadas" por esa "falta de transparencia".

Desde CECU, han exigido al Gobierno de España que garantice la protección de los consumidores frente a sus impactos sociales, ambientales y alimentarios. Además, ha reclamado la aplicación efectiva de cláusulas espejo, así como un etiquetado claro que permita conocer su origen y condiciones de producción.

Por su parte, Riesco ha concluído que el acuerdo definitivo que tendrá lugar el próximo 17 de enero no puede traducirse en una "pérdida de calidad y seguridad alimentaria" ni en un "retroceso de los compromisos climáticos".