Celestyal cancela las rutas de las islas griegas previstas para el 27 y 30 de marzo por la guerra de Irán

Archivo - Un crucero en el Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La naviera Celestyal ha anunciado este martes la cancelación de sus próximas salidas programadas para los días 27 y 30 de marzo de 2026 a bordo del buque Celestyal Discovery con motivo de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la decisión responde al retraso en el reposicionamiento de la flota desde Oriente Próximo hacia el Mediterráneo de cara al inicio de su programa en dicho mar.

Las rutas afectadas corresponden al itinerario de '3 noches por las Icónicas Islas Griegas' con salida fijada el 27 de marzo y el de 4 noches que debería haber zarpado el día 30, ambos realizados por el Celestial Discovery. La semana pasada ya anuló los viajes del 20 y 23 de marzo para este mismo recorrido.

La empresa ha confirmado que todos los huéspedes con reservas para estas fechas tendrán la opción de recibir un reembolso completo o, en su defecto, un crédito para canjear en un crucero futuro. Además, ha instado a los clientes a contactar con sus agencias de viajes para conocer las opciones disponibles y los próximos pasos a seguir.

En cuanto al estado de su flota, la firma ha confirmado que todos los pasajeros del Celestyal Discovery y del Celestial Journey han desembarcado "con total seguridad" en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Doha (Catar), respectivamente.