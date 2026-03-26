El precio del petróleo sube hasta los 114 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a caídas en la apertura

Archivo - Una plataforma petrolífera - EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 2,5% en torno a las 8.00 horas de este jueves y se movía por encima de los 114 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,4%, hasta los 92,4 dólares por barril.

La subida del precio del petróleo en la apertura de este jueves se debe a las señales contradictorias que están recibiendo los mercados sobre la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que el Gobierno de Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", pero no lo hace público porque "creen que su propia gente los matará".

Las declaraciones de Trump han llegado apenas unas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, haya afirmado que "no hay negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos para terminar con la guerra, aunque sí ha reconocido "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo".

En este sentido, el jefe de la diplomacia de Teherán ha alegado que el hecho de que el Ejecutivo estadounidense hable de negociaciones es "una admisión de derrota", tras pretender en anteriores ocasiones una "rendición incondicional".

Araqchi ha aludido también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más candentes del conflicto, que ha elevado drásticamente los precios del petróleo y que llevó a Trump a amenazar la pasada semana con destruir centrales eléctricas iraníes si Teherán no abría "plenamente" el estrecho de Ormuz. No obstante, Trump ordenó el lunes, a escasos momentos de que se agotasen las 48 horas que él mismo había dado como ultimátum, posponer por cinco días todo ataque contra dichas instalaciones.

Sin embargo, el Gobierno iraní ha negado en las últimas semanas un cierre absoluto en el estratégico paso que comunica los golfos Pérsico y de Omán, como también lo ha hecho este miércoles su ministro de Exteriores, quien ha defendido que "no está completamente cerrado", sino "sólo para los enemigos".

"Es natural; estamos en una situación de guerra, es una zona de guerra. No hay razón para permitir el paso de los barcos de nuestros enemigos y sus aliados. Pero para otros, el paso es libre", ha explicado, antes de lamentar que, de todas formas, "esos barcos suelen evitarlo debido a la inseguridad existente", ya que "algunos no cuentan con la cobertura de sus compañías de seguros, de este seguro de guerra, por así decirlo, y no transitan por allí".

En este sentido, ha afirmado que en el caso de "muchos de estos barcos, sus propietarios o los países que los poseen se han puesto en contacto" con las autoridades iraníes para que les proporcionaran "un paso seguro a través del estrecho". "Para algunos de estos países, que son aliados nuestros o por cualquier otro motivo, nuestras fuerzas armadas les proporcionaron dicho paso", ha asegurado.

"El estrecho de Ormuz se encuentra en nuestras aguas internas y en las de Omán. Aunque quieran considerarlo aguas internacionales, la realidad es que se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán, y tenemos soberanía sobre él", ha argumentado, antes de anunciar que, de cara al futuro, el Gobierno iraní está "considerando nuevos acuerdos para garantizar el paso seguro en la zona".

Trump, por parte, ha restado peso al impacto de la guerra sobre la economía y, en concreto, sobre el precio del petróleo. "Pensé que sería mucho peor. Pensé que los precios de la energía, el precio del petróleo, subirían más. Pensé que la bolsa bajaría un poco", ha indicado, aunque ha quitado relevancia a tales preocupaciones: "A corto plazo no me importaba".

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS NEGATIVAS

En este contexto de incertidumbre por el fin de la guerra en Irán, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron este miércoles en positivo, con avances del 0,66% en el primer caso, y del 0,77% en el segundo, pero sus futuros apuntan a descensos en la apertura de este jueves.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de hoy. El Kospi surcoreano ha cerrado con un retroceso del 3,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 1,9% y la Bolsa de Shanghai ha bajado un 1,1%. En Japón, el Nikkei ha terminado su cotización con una caída cercana al 0,5%.

En este marco, las Bolsas europeas apuntan este jueves a aperturas negativas, superiores al medio punto.

En el caso de España, el Ibex 35 partirá hoy de los 17.169 puntos tras cerrar el miércoles con un repunte del 1,5%.