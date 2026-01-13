Cellnex acuerda con el Valencia CF instalar un sistema DAS multioperador en el Nou Mestalla

Archivo - El estadio Nou Mestalla en obras, a 10 de enero de 2025, en Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cellnex y el Valencia CF han firmado un acuerdo de 15 años por el que la empresa diseñará, instalará y operará el sistema de Antenas Distribuidas (DAS) del Nou Mestalla, "asegurando una conectividad móvil fiable, de alta calidad y con capacidad 5G en todos los espacios del estadio", informa la compañía en un comunicado este martes.

El sistema permitirá a todos los operadores móviles conectarse de forma inmediata, asegurando cobertura uniforme y alta capacidad incluso en los momentos de máxima demanda.

Con ello, se evitará que la propia infraestructura bloquee o atenúe la señal y provoque a zonas de baja o nula cobertura en interiores.

El gerente de Negocio de la Zona Levante de Cellnex, José Luis Ábalos, ha explicado que el objetivo es que el estadio "cuente con una conectividad robusta y escalable".

La compañía ha añadido que el sistema DAS "garantizará que los aficionados disfruten de una experiencia digital premium en los días de partido y en cualquier evento".