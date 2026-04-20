Cepyme convoca la XIII edición de sus premios anuales para reconocer la labor de las pymes

Archivo - La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, durante la entrega de los XII Premios Cepyme 2025 - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha convocado la XIII edición de sus premios anuales, con los que busca reconocer la excelencia de las pequeñas y medianas empresas y de los empresarios autónomos en áreas como la internacionalización, la innovación, la creación de empleo o la sostenibilidad.

En total, esta edición de los Premios Cepyme, que cuentan con la Presidencia de Honor de los Reyes de España, galardonará a pymes en 12 categorías: pyme del año; empresario autónomo del año; pyme transformación digital e innovación tecnológica; pyme desarrollo internacional; pyme creación de empleo; pyme proyecto emprendedor; pyme por la igualdad; pyme impacto social-inserción laboral de personas con discapacidad; pyme por el compromiso con el deporte y la cultura; pyme eficiencia energética; pyme economía circular, y ecodiseño pyme con mejores prácticas de pago.

El plazo de inscripción de candidaturas estará abierto hasta el próximo 15 de septiembre. Las bases y el formulario de inscripción para optar a estos premios están disponibles en la página web de los Premios Cepyme.

Con estos premios, que nacieron en 2014, Cepyme quiere promover el reconocimiento social de la figura del pequeño y mediano empresario y del autónomo y divulgar su contribución al progreso económico y social y a la creación de empleo.

Los premios están patrocinados por Banco Santander y cuentan con la colaboración de empresas como Randstad, Inserta-Fundación Once, Volvo, Iberia, Visa, Google, Ecoembes, Orange Empresas, Amazon, TikTok Shop, Wolters Kluwer e Informa.