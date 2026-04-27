CCOO amenaza con una huelga general en el transporte si el Gobierno no desbloquea la jubilación anticipada

Archivo - Camiones de transporte de mercancías por la carretera. - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha amenazado con convocar una huelga general en todo el sector del transporte en España si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no desbloquea "de inmediato" la tramitación de la jubilación anticipada para conductores profesionales, cuyo plazo de seis meses para elaborar los informes necesarios vence este mes de abril sin que la Administración los haya finalizado.

El Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo los plazos que el propio Ministerio estableció para determinar los supuestos de anticipación de la edad de jubilación. Según la organización, este retraso afecta directamente a los expedientes de transporte de mercancías y de viajeros por carretera en autobús.

El secretario general del Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, Francisco Vegas, ha denunciado que el Ministerio de Seguridad Social incumple el artículo 22 de su propio reglamento sobre jubilación anticipada a pesar de que los profesionales del transporte, según ha explicado, están cumpliendo "escrupulosamente" con todos los requisitos legales establecidos en el Real Decreto 402/2025.

Vegas ha calificado, además, de "irresponsabilidad política, administrativa y social" no dar respuesta a las solicitudes en el tiempo normativo.

Asimismo, el sindicato ha advertido de que, según el Real Decreto 402/2025, si transcurre el plazo de seis meses "sin una resolución expresa", las solicitudes podrían entenderse como desestimadas.

Así, según han explicado desde CCOO, esta situación situaría al colectivo ante un "callejón sin salida" que podría suponer la pérdida de sus expedientes por silencio administrativo.

Actualmente, tal como han indicado, la Seguridad Social no ha elaborado "ni el primero de los cuatro informes técnicos necesarios" que preceden a la resolución final de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Desde CCOO han criticado que tampoco hay noticias sobre las solicitudes de los conductores de grúas autopropulsadas.

En este contexto, ante lo que consideran un posible "fraude diseñado para bloquear el acceso" a la jubilación, el sindicato buscará consensuar un calendario de movilizaciones con el resto de organizaciones del sector.

De no resolverse la situación, desde la organización han asegurado que el escenario actual derivará "sin duda" en la convocatoria de una huelga general de todo el transporte en España.