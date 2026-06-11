Cesce y Saudi EXIM Bank firman un acuerdo para la cooperación económica entre España y Arabia Saudí. - CESCE

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), y Saudi EXIM Bank, la institución financiera pública para el desarrollo de las exportaciones de Arabia Saudí, han suscrito un Memorando de Entendimiento (MoU) dirigido a fortalecer la cooperación económica y promover la exportación de bienes y servicios de ambos países.

Según han informado este jueves en un comunicado, el acuerdo ha sido formalizado por el presidente ejecutivo de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, y el consejero delegado de Saudi EXIM Bank, S.E. Saad A. Alkhalb.

Asimismo, esta "alianza estratégica" tiene como finalidad explorar soluciones conjuntas de financiación, seguros, garantías y reaseguro para respaldar proyectos de empresas de ambos países y de interés mutuo.

En este sentido, el acuerdo promoverá el intercambio continuo de información, experiencias y mejores prácticas en el ámbito del crédito a la exportación con el objeto de facilitar la interconexión entre el tejido empresarial de España y Arabia Saudí.

"Al unir fuerzas con nuestro homólogo saudí, dotamos a los exportadores españoles de herramientas más competitivas y sólidas para abordar proyectos transformadores en la región", ha concluido de Ramón-Laca.