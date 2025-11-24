Cinco Estrellas Club lanza nueva operativa a Egipto desde 14 ciudades españolas para otoño de 2026

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco Estrellas Club ha anunciado el lanzamiento de su nueva operativa de vuelos regionales a Egipto desde 14 aeropuertos en España para el próximo otoño de 2026, entre el 6 de septiembre y hasta el 13 de diciembre, según un comunicado.

Así, se podrá viajar al país africano desde Valladolid, Vigo, Badajoz, Sevilla, Palma de Mallorca, Granada, Pamplona, Santander, Vitoria, Oviedo, Santiago de Compostela, Zaragoza, León y Burgos.

La programación incluye salidas todos los domingos y cuenta con tres programas disponibles, 'Nilo y Abu Simbel', 'Leyendas Faraónicas' y 'Egipto al Completo', que incluyen la excursión a Abu Simbel en avión. Además, la compañía pone a disposición de las agencias paquetes de excursiones opcionales.

Con motivo de esta nueva operativa, el turoperador activa una campaña promocional con un 10% de descuento para reservas realizadas del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, aplicable a viajes entre el 6 de septiembre y el 13 de diciembre de 2026.

Esta nueva programación complementa la operativa chárter de la mayorista, que incluye salidas desde Madrid (lunes, viernes y sábados, todo el año), Barcelona, Málaga y Valencia, además de programas en línea regular.

"Egipto es nuestro destino estrella desde hace más de 30 años. Conocemos cada rincón, cada casuística que ocurre en el país y tratamos a cada cliente con nombre y apellidos para que su experiencia sea siempre satisfactoria", ha destacado la CEO de Cinco Estrellas Club, Virginia Blasco.