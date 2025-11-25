Cirsa duplica beneficios hasta septiembre, con 74 millones, y mejora previsiones de ingresos y Ebitda

Archivo - Toque de campana por la salida a Bolsa de Cirsa, a 9 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). El toque de campana realizado por Joaquim Agut en la Bolsa de Barcelona marca la entrada oficial de Cirsa en los mercados bursátiles, con una - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Prevé cerrar el año con ventas de 2.335 millones y un Ebitda de 753 millones, un 8,6% y un 7,7% más, respectivamente

Cirsa obtuvo un beneficio neto de 73,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone multiplicar por dos (+101,6%) las ganancias de 36,7 millones de euros contabilizadas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este martes la compañía, que ha mejorado sus previsiones para el cierre de 2025, situando los ingresos entre 2.325 y 2.335 millones de euros.

Entre enero y septiembre, Cirsa registró unos ingresos operativos netos de 1.715,6 millones de euros, un 9,7% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 548,5 millones, un incremento del 8%.

En el tercer trimestre, la compañía obtuvo unos ingresos de 560,2 millones de euros, un 5,4% más, y un Ebitda reportado de 182,8 millones, lo que supone un aumento del 5,7%.

Por otro lado, a cierre de septiembre, la ratio de deuda de Cirsa se situaba en 2,6 veces, frente a las 3,2 veces registradas a finales de junio, mientras que la deuda neta total ascendía a 1.929,2 millones de euros, frente a los 2.333 millones del mes de junio.

La compañía ha explicado que la reducción de la deuda en 404 millones se debe tanto a los 373 millones ingresados con su salida a Bolsa el pasado julio como a la generación orgánica de flujo de caja.

Asimismo, ha señalado que mantiene su plan de reducción de gastos financieros, con un ahorro acumulado hasta la fecha de unos 60 millones de euros anualizados.

'GUIDANCE'

Cirsa ha mejorado sus previsiones de crecimiento para el cierre del ejercicio, situando los ingresos estimados entre 2.325 y 2.335 millones de euros, lo que supondría un aumento interanual de entre el 8,1% y el 8,6%.

Asimismo, el objetivo de Ebitda se sitúa ahora entre 750 y 753 millones de euros, lo que supondría un incremento de entre el 7,2% y el 7,7%.

La empresa ha indicado que esta mejora se debe al impacto positivo de la estrategia de operaciones corporativas y a la estrategia de Capex "de bajo riesgo y muy eficiente".

ADQUISICIONES

Cirsa ha señalado que su cartera de posibles operaciones corporativas presenta "muy buenas oportunidades para incrementar valor".

En este sentido, la compañía prevé cerrar en los próximos meses varios acuerdos que reforzarán de forma significativa el componente de crecimiento inorgánico --M&A-- previsto para 2026.