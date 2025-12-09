La CNMC aprueba 12 concentraciones en noviembre, incluida la compra del 89,68% de Hispasat por Indra a Redeia

Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó durante noviembre doce operaciones de concentración, todas ellas en primera fase y sin condiciones, entre las que destaca la adquisición del 89,68% de Hispasat por parte de Indra a Redeia por 725 millones de euros.

La operación contempla además la toma de control de Hisdesat --la división militar de Hispasat-- por parte de Indra.

Asimismo, el organismo presidido por Cani Fernández dio el visto bueno a Endesa para cerrar la operación con MasOrange mediante la cual adquirirá por 90 millones de euros la comercializadora energética digital de la teleco, Energía Colectiva, que cuenta con unos 350.000 clientes de electricidad y gas.

También avaló en primera fase la compra de Gregorio Díez, distribuidor de bebidas para el canal Horeca en Valladolid, por parte de Voldis, la división de distribución propia de Mahou San Miguel.

Con esta transacción, Mahou San Miguel amplía su presencia a Castilla y León, donde aún no operaba directamente. Hasta ahora, su red de distribución abarcaba Baleares, Madrid, Murcia, Granada, A Coruña, Valencia, Pamplona, Canarias, Cuenca y Talavera.

Por otra parte, Vodafone España completó la adquisición de Finetwork tras obtener las autorizaciones legales necesarias --incluida la de la CNMC--. Luis Jiménez Polo, director del negocio mayorista de Vodafone España, fue designado para liderar la integración de la teleco alicantina, la quinta más relevante del país.

El regulador también dio luz verde a la compra de STAAR Surgical Company, especializada en el desarrollo y fabricación de lentes intraoculares fáquicas, por parte de Alcon, multinacional enfocada en el cuidado de la salud ocular. La operación asciende a unos 1.500 millones de dólares (1.116 millones de euros).

De igual manera, aprobó la adquisición del fabricante y proveedor de productos químicos de zinc Everzinc por parte de Cerberus, firma de inversión privada que ofrece alternativas a través de plataformas de crédito, capital privado e inmobiliarias en todo el mundo.

Además, permitió a Velto Renewables hacerse con dieciocho Sociedades de Propósito Especial (SPVs) propiedad del Grupo Plenium Partners, así como la fusión en una sociedad holding conjunta de Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation y Hino Motors Ltd.

Por su lado, el gestor de activos Msof Beacon obtuvo el control exclusivo de Potters Intermediate Holdings, dedicada al desarrollo, producción y suministro de microesferas de vidrio sólidas y huecas, utilizadas en aplicaciones de seguridad vial, materiales de alto rendimiento y recubrimientos para los sectores automovilístico, de la construcción y del metal.

Toyota Fudosan, en cambio, asumió el control exclusivo de Toyota Industries, empresa pública japonesa que opera en los sectores de equipamiento para manipulación de carga, automoción y maquinaria textil.

Finalmente, la CNMC autorizó al fondo Greystar la compra de Hansot, propietaria de un inmueble destinado a alojamiento de estudiantes en Sabadell, y al fondo español Oquendo la adquisición de Litografía Alavesa, especializada en impresión y barnizado sobre planchas metálicas que se transforman en latas de conservas, aerosoles o envases decorativos.