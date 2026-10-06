La CNMC autoriza la adquisión de Synergym por VivaGym

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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha autorizado la adquisión de Synergym por VivaGym, ha informado la cadena de gimnasios 'low cost', que tiene presencia en España y Portugal.

La decisión permite a VivaGym avanzar en la operación anunciada el pasado mes de abril, cuando alcanzó un acuerdo para la adquisión de Synergym, una de las cadenas de gimnasios de mayor crecimiento en España.

Hasta que se complete la operación, VivaGym y Synergym continuarán desarrollando su actividad de manera independiente, manteniendo sus actuales marcas, equipos y operativa.

"La resolución de la CNMC supone un paso importante para poder avanzar en la operación. Afrontamos esta nueva etapa con responsabilidad y con la ambición de seguir construyendo un proyecto accesible, capaz de acercar un fitness de calidad a cada vez más personas", ha señalado Cristina Burzako, CEO de VivaGym.