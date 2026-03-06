La CNMC autoriza ocho concentraciones en febrero, entre ellas la compra de tres hoteles por Palladium

Archivo - Bless Ibiza. - PALLADIUM - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó ocho operaciones de concentración durante el mes de febrero, todas ellas autorizadas en primera fase y sin compromisos, según un comunicado del organismo regulador.

Entre las operaciones, destaca la compra a Azora de su participación del 75% por parte Grupo Empresas Matutes sobre la 'joint venture' creada en 2019 --el 25% restante ya forma parte de Palladium Hotel Group--, por un total de 300 millones de euros, que incluye dos hoteles de Ibiza y otro en Sicilia (Italia).

Por su parte, Bassac, que desarrolla su actividad en el sector de los servicios inmobiliarios, adquiere el control conjunto de Financière Ramsès, encargado de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, distribución de neumáticos de reposición, piezas de recambio y accesorios de automoción, en Francia, España y Portugal.

Además, el regulador también ha notificado la compra de la cotizada estadounidense Owens Corning, que fabrica, a nivel mundial, productos de refuerzo de fibra de vidrio, por parte de QFPL, sociedad holding india que controla 3B Lux Fibre.

También figura que CVC DIF, propiedad del fondo DIF VIII, se hace con el control exclusivo de iPark, cuya actividad principal es la gestión de aparcamientos, tanto en estructura como en superficie, y la prestación de soluciones y servicios de movilidad.

Otras operaciones producidas durante el mes de febrero son las siguientes: Sapiencia, controlada por la firma de capital riesgo, Cinven, asume el control de Guadarrama, con servicios educativos en España; el fondo AEF VI, de la sociedad Ardian France, compra Fermax Holding, dedicado al negocio de sistemas electrónicos de entrada y acceso, y videoporteros, entre otros; Neapco se hace con el control exclusivo del conjunto del proveedor de automóviles IFA; y la firma de inversión Three Hills, junto a Azora Capital, se llevan la adquisición del 'holding' agroalimentario Grupo Isfa.