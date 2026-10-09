La CNMC pide flexibilizar la obligación a los centros de datos de cubrir el 80% de su consumo con renovables

El presidente de la CNMC, Juan José Ganuza - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera conveniente ajustar el diseño del proyecto de real decreto que regulará los centros de datos (data centers), recomendando flexibilizar las exigencias relativas al requisito de adicionalidad -que obliga a estas instalaciones a cubrir al menos un 80% de su consumo con nueva generación renovable- y a la correlación horaria.

En su informe emitido sobre el borrador remitido por la Secretaría de Estado de Energía (SEE), al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo regulador evalúa las obligaciones planteadas para estas infraestructuras de gran consumo energético.

Si bien la CNMC comparte el objetivo de ordenar el sector ante el elevado volumen de permisos concedidos y solicitudes en tramitación, propone adaptar las condiciones exigidas para no generar señales eficientes distorsionadas.

En concreto, el proyecto normativo contempla que los centros de datos deban acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del propio centro.

Ante esto, la CNMC advierte de que existe un gran volumen de energía renovable sobrante en determinadas horas -con cerca de 600 horas de precios negativos registradas solo en el primer semestre de 2026- por lo que no ve eficiente exigir nueva potencia en periodos donde ya se producen vertidos de generación limpia.

PIDE APLICAR EL REQUISITO EN HORAS SIN EXCEDENTES Y AMPLIAR PLAZOS

Por ello, la CNMC plantea que la exigencia de adicionalidad del 80% se aplique únicamente en las horas en las que no exista suficiente generación renovable disponible, o bien que se flexibilice reduciendo el porcentaje inicial de cobertura o fijando una senda progresiva de cumplimiento hasta 2030.

Asimismo, Competencia sugiere ampliar la ventana temporal de 18 meses fijada para la puesta en marcha de las plantas renovables asociadas, al considerarla insuficiente dados los plazos reales de tramitación y construcción.

Del mismo modo, cree que el plazo de seis meses dado a los proyectos con permisos concedidos para acreditar su cumplimiento es escaso y propone dar un tratamiento gradual a los proyectos más avanzados.

Respecto a la correlación horaria (que exige que el 80% de la energía consumida en cada hora esté respaldada por generación renovable generada esa misma hora), el regulador señala que obligaría a sobredimensionar en exceso las plantas y el almacenamiento, elevando costes.

Por tanto, aboga por excluir del cómputo aquellas horas en las que se registren excedentes, precios de mercado muy bajos (iguales o inferiores a 20 euro/MWh) o bajas emisiones del mix.

REVISIÓN DE LOS RECARGOS Y DE LAS EXIGENCIAS DE EFICIENCIA

En cuanto al régimen sancionador, la propuesta del Gobierno contempla recargos sobre los peajes y cargos del sistema eléctrico -que van del 10% al 500% según la gravedad del incumplimiento de adicionalidad o correlación horaria-.

La CNMC sostiene que estas penalizaciones no deberían aplicarse sobre la facturación de peajes de transporte y distribución -cuya fijación es competencia exclusiva del regulador-, y recomienda canalizarlas a través de mecanismos específicos, como los precios de financiación de los futuros mercados de capacidad.

Por otro lado, sobre los criterios de eficiencia energética (PUE) e hídrica (WUE), el organismo señala que exigir simultáneamente umbrales estrictos en ambos indicadores resulta "excesivamente rígido".

La CNMC aclara que reducir el consumo de agua mediante la recuperación y reciclaje puede aumentar el uso de electricidad, mientras que reducir al máximo el gasto eléctrico requiere más uso hídrico.

Dada la elevada disponibilidad de renovables en España y la escasez de agua, el organismo aconseja priorizar la exigencia del consumo hídrico y relajar el indicador de consumo eléctrico a valores más habituales.