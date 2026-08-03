La CNMV multa a Soltec con 190.000 euros por difundir información incorrecta sobre sus resultados de 2023

Archivo - Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 190.000 euros a Soltec Power Holdings por la comisión de una infracción grave, consistente en haber difundido al mercado información incorrecta sobre los resultados de la compañía correspondientes al ejercicio 2023.

Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sanción del supervisor bursátil se fundamenta en el incumplimiento de la normativa sobre abuso de mercado, al haberse remitido datos incorrectos a través de la comunicación de 'Otra Información Relevante' "de los resultados de Soltec en el ejercicio 2023 con información incorrecta".

En concreto, la infracción cometida está tipificada en el artículo 297.1.e), en relación con el 297.2.d), de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 17, en relación con el artículo 7, ambos del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado.

El organismo supervisor ha hecho pública esta sanción, adoptada mediante Resolución del Consejo de la CNMV del pasado 17 de julio, tras haber renunciado la empresa a la interposición de recursos en vía administrativa, lo que ha hecho que la multa devenga firme por dicha vía.

No obstante, la resolución dictada por el organismo únicamente es firme en vía administrativa, por lo que todavía es susceptible de revisión jurisdiccional ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.