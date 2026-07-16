Coceta lanza 'GEN·Coop' dirigido a jóvenes cooperativistas para asegurar el relevo generacional. - COCETA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) ha puesto en marcha la II edición de 'GEN·Coop', un programa estratégico dirigido a jóvenes cooperativistas de entre 20 y 35 años que busca impulsar el liderazgo joven y asegurar el relevo generacional en el sector, según ha informado este jueves la asociación en un comunicado.

La iniciativa ofrece un itinerario integral de acompañamiento que combina formación especializada, mentoría y estancias presenciales en diferentes territorios.

De esta forma, el objetivo se basa en mejorar capacidades, fortalecer liderazgos y fomentar una mayor implicación de las y los jóvenes en la gestión de las cooperativas.

Para el presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado, la juventud aporta "innovación, compromiso y nuevas formas de gestión que fortalecen nuestras empresas y el conjunto de la economía social".

El programa se desarrollará durante el último trimestre de 2026 y la convocatoria, que ya está abierta, contará con un plazo máximo hasta el 11 de septiembre.

Asimismo, la organización invita a federaciones, entidades y agentes del sector a difundir activamente esta convocatoria, contribuyendo a ampliar su alcance y a reforzar un relevo generacional imprescindible para el futuro de las cooperativas.