CoffeeFest arranca mañana en Madrid como la gran feria del café de especialidad y la hostelería de Europa

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

CoffeeFest, el mayor evento del café de calidad en Europa, volverá a celebrarse en Madrid desde este sábado al lunes 16 de febrero en Ifema, convirtiéndola en la capital europea del café de especialidad y la hostelería de tendencia, según informa la organización en un comunicado.

En concreto, en esta nueva edición, el evento refuerza su liderazgo con un crecimiento del 40% en superficie expositiva, más de 250 marcas participantes y una previsión de asistencia masiva.

CoffeeFest Madrid se ha consolidado como el punto de encuentro para marcas, tostadores, baristas, productores y profesionales de la hostelería premium. Así, volverá a reunir lo mejor de la escena internacional en un entorno que combina tendencias, negocio, innovación y cultura, y que reúne tanto a profesionales como a apasionados del café.

"CoffeeFest refleja el momento vibrante que vive el café de especialidad y de calidad en Europa. Madrid se ha convertido en un epicentro del sector, y esta edición demuestra hasta qué punto la industria está en plena transformación: más profesionalizada, más diversa y más conectada con la gastronomía, la innovación y la sostenibilidad", ha subrayado el organizador del festival, César Ramírez.

En esta edición multiplica su alcance y consolida nuevas líneas de contenido y experiencias ligadas a productos afines como el té, el matcha, las infusiones, el cacao y la pastelería artesanal. Entre las novedades, destaca el crecimiento de la zona CacaoFest, centrada en el Cacao 'bean-to-bar' y el chocolate artesanal, y el impulso de la pastelería y repostería de autor como parte esencial de la experiencia cafetera.

Uno de los momentos más importantes de la cita será el conocer la lista definitiva de las mejores cafeterías de especialidad del mundo, 'The World's 100 Best Coffee Shops'.

Además, se refuerzan espacios clave como el 'Roaster Village' que reunirá a los mejores microtostadores nacionales e internacionales, con el apoyo de San Remo y Alpro.

En un momento en el que el café de especialidad está en alta entre los consumidores a nivel global, CoffeeFest, además de ser el mayor evento de café en Europa, se ha convertido en un laboratorio vivo de tendencias. Desde nuevos formatos de consumo hasta innovaciones en sostenibilidad, trazabilidad o digitalización, la feria traza el mapa de hacia dónde va el sector del café, su conexión con la gastronomía y su impacto en los nuevos hábitos de consumo.