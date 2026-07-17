La colaboración entre fabricantes y distribuidores impulsa el crecimiento de productos frescos, según Aecoc. - AECOC

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colaboración entre fabricantes y distribuidores se ha consolidado como uno de los "principales motores" para impulsar el crecimiento de las categorías de productos frescos y responder mejor a las nuevas demandas del consumidor.

Así lo ha reflejado este viernes la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) en su Barómetro de colaboración en Gestión por Categorías en Frescos, donde se analiza el grado de implantación de estos proyectos y retos que aún condicionan su desarrollo.

Los resultados del informe muestran que la gestión por categorías está ampliamente implantada en el sector de los productos frescos. En concreto, el 84% de los distribuidores afirma haber trabajado en proyectos de gestión por categorías durante el último año, frente al 67% de los fabricantes.

Por otro lado, el estudio pone de manifiesto que que la optimización del surtido continúa siendo el "principal ámbito" de trabajo conjunto, ya que el 87% de los distribuidores y el 74% de los fabricantes la han situado entre sus prioridades.

A ella se suman la mejora de la eficiencia operacional, impulsada por el 67% de los distribuidores y el 57% de los fabricantes, y la eficiencia promocional, especialmente relevante para el 58% de las empresas fabricantes.

A pesar del elevado grado de implantación, el barómetro ha identificado refleja diferencias en las barreras percibidas por fabricantes y distribuidores.

Mientras que el 84% de los fabricantes ha considerado que la cultura organizativa constituye el "principal reto interno" para avanzar en estos proyectos, el 60% de los distribuidores sitúa la confianza entre socios comerciales como el aspecto que requiere una mayor atención.

En este contexto, la mejora de la comunicación y la transparencia aparece como la principal demanda de los fabricantes para reforzar la colaboración con la distribución.

Además, han reclamado un mayor uso de herramientas de análisis de datos y una relación basada en la confianza mutua para identificar nuevas oportunidades de crecimiento.

UNA COLABORACIÓN QUE IMPULSA EL CRECIMIENTO DE CATEGORÍAS

En definitiva, las compañías que ya desarrollan proyectos conjuntos coinciden en señalar que los beneficios trascienden los resultados comerciales.

Así, entre los fabricantes, el 88% ha destacado el fortalecimiento de la relación con la distribución como la "principal ventaja", seguido del incremento de las ventas (67%) y del crecimiento y rentabilidad de la categoría (60%).

Por su parte, en la distribución, el aumento de las ventas (75%), la mejora de la relación con los proveedores (72%) y el crecimiento de la categoría (66%) han encabezado los beneficios obtenidos.