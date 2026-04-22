Colombia deberá pagar 427,1 millones a Telefónica tras rechazar el Ciadi un recurso de anulación de arbitraje

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un comité 'ad hoc del' Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado este miércoles el recurso con el que el Estado colombiano pretendía suspender el pago de más de 500 millones dólares (427,1 billones de euros) en favor de Telefónica a raíz de un contencioso iniciado en 1994.

El fallo se basó en una omisión técnica, dado que el Estado no presentó una garantía financiera que respaldara el pago en caso de que el recurso de nulidad no prosperara. De acuerdo con las reglas del procedimiento, el país debía constituir una póliza dentro de un plazo de 30 días.

Telefónica ya ganó en noviembre de 2024 el arbitraje de 379,8 millones de dólares (324,4 millones de euros) más intereses compuestos del 5% por concepto de compensación. Así, Colombia deberá pagar la cuantía principal, los intereses y las costas judiciales.

En concreto, el tribunal arbitral internacional se constituyó en 2018 con un panel de tres miembros a raíz de que Telefónica iniciase el procedimiento de arbitraje contra Colombia

La multinacional española consideró que el país sudamericano "incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones" realizadas en su país.

En dicho arbitraje, Telefónica reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado colombiano que afectaron a las inversiones de la firma española en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones.

La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado de diversas acciones para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia. En consecuencia, Telefónica se vio forzada a desembolsar 379,8 millones de dólares en 2017.