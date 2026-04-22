La Mafia cambia el nombre de sus restaurantes a La Famiglia se sienta a la Mesa

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cadena de restauración La Mafia se sienta a la mesa cambia su nombre a La Famiglia se sienta a la mesa tras la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que estimó la solicitud de nulidad de la marca tras una iniciativa promovida desde la Embajada de Italia en España.

En concreto, el organismo español estimó hace unos meses la solicitud de nulidad de marca realizada por Italia, dado que el signo reproducía de "manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente".

"Decidimos dar un paso adelante y salirnos de la polémicas de la última temporada y de asuntos que no nos representan para nada. Damos paso a lo que no es un cambio, para nosotros una palabra no significa 25 años de historia, pasamos de La Mafia al nuevo nombre La Famiglia se sienta a la mesa, es una nueva forma de contar lo que hemos sido siempre y refleja lo que somos", ha avanzado el consejero delegado de la firma Javier Floristán, en un encuentro con medios.

Por su parte, la directora general del grupo, Loli Requelme, ha señalado que con este cambio ponen punto final a este conflicto. "No queremos entrar en debates y en temas que no nos representan, todo lo contrario, queremos salir de ahí, porque nos dedicamos a abrir nuevos restaurantes y en seguir creciendo, porque mantenemos el mismo plan de expansión", ha explicado.

De esta forma, el grupo, que lleva año y medio estudiando y analizando este cambio en el que se barajaron alrededor de 800 nombres, ha avanzado que durante un tiempo convivirán ambas marcas, ya que los cambios comenzarán a lo largo de mayo y junio cambiarán los logotipos a nivel nacional, pero esperan que esté "cambiado" ya en verano.

En este contexto, la compañía ha precisado que el primer restaurante con la nueva denominación abrirá a lo largo del mes de mayo en Madrid, concretamente en la calle Velázquez, mientras que no variará el nombre del grupo de restauración que seguirá LMssLM.

No obstante, el grupo de restauración ha avanzado que mantienen el recurso que se presentó al conocerse la última resolución. "Queremos que nos den una explicación, nos queremos salir de este jaleo, porque no queremos que se nos reconozca por la buena gastronomía y por crecer en los locales, no nos afecta para nada en el plan de expansión", han explicado Requelme.

APUESTA POR SEGUIR CRECIENDO

Por otro lado, el grupo prevé seguir creciendo a lo largo de este ejercicio con la apertura de 30 locales de sus diferentes marcas para lo que estima invertir 15 millones de euros, entre locales propios y franquiciados, lo que permitirá la creación de cerca de 500 nuevos puestos de trabajo.

Así, la firma de restauración afronta los próximos años con una hoja de ruta clara de seguir creciendo hasta alcanzar las 200 unidades operativas en 2028.

De esta forma, la cadena de restauración cerró 2025 con unas ventas de 132 millones de euros, lo que supone un 12,3% más que el año anterior, mientras que abrió 21 nuevos locales en España, Portugal y Andorra para cerrar el ejercicio con 114 unidades operativas.